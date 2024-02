사진제공 = KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’

‘신상출시 편스토랑’ 트로트 신사 장민호가 출격한다.2월 2일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 기대를 모으는 강력한 편셰프가 등장한다. 트로트 신사 장민호이다. 과거 ‘편스토랑’에서 타고난 미각을 자랑하며 ‘간잡이’에 등극한 장민호는 한층 업그레이드된 요리 실력으로 돌아와 편셰프로 합류한다. 뿐만 아니라 이사한 그의 새 보금자리와 싱글라이프가 방송 최초 공개되는 것으로 알려져 관심이 집중된다.최근 진행된 ‘편스토랑’ 스튜디오 녹화에 장민호가 등장하자, 반가움의 인사가 쏟아졌다. 장민호는 “늦깎이 요리사, ‘주방의 신사’ 장민호입니다”라고 인사했다. 장민호는 “도마 잡은 지 3년 밖에 안됐다. 근데 툭툭 요리하고 맛보면 ‘내가 이렇게 요리를 잘했나’하고 깜짝 놀란다”라고 너스레를 떨며 자신감을 내비쳤다. 이에 평소 장민호와 절친으로 유명한 MC 붐 지배인은 “뭐 하나에 꽂히면 푹 빠져서 제대로 하는 스타일”이라고 말해 기대를 높였다.이어 공개된 VCR에서는 장민호의 NEW 하우스와 싱글라이프는 물론 이연복 셰프가 “숨은 금손”이라고 감탄한 요리 실력까지 모두 공개됐다. 장민호가 이사한 집이 공개되는 것은 방송 최초라고. 장민호의 NEW 하우스는 깔끔하고 넓은 거실과 함께 흡사 레스토랑이 떠오르는 디귿자 주방이 보는 이의 시선을 강탈했다.4년 전 ‘편스토랑’ 출연 당시 작고 아담한 주방과 달리 한층 넓어진 주방. 모두 이유가 있었다. 장민호가 요리에 관심을 갖기 시작하면서 이사할 때도 특히 주방에 신경을 썼다는 것. 실제로 장민호의 NEW 하우스 주방에는 냉장고가 무려 2대나 있으며, 오븐부터 각종 조리도구까지 갖춰져 있었다. 단, 이 주방에 모두의 예상을 뒤집는 반전이 숨어있는 것으로 알려져 궁금증을 더한다.이어 장민호의 요리 실력도 관심을 모았다. 장민호는 늦은 밤 퇴근 후 컵라면을 끓이며 “다음날 절대 얼굴이 붓지 않는다”라는 시크릿 레시피를 공개했다. 뿐만 아니라 간단한 한 그릇 밥 요리, 면 요리부터 MZ세대 취향저격 트렌디 메뉴, 고급 스킬이 필요한 대게 요리까지 섭렵한 모습을 보여줬다. 이에 이연복 셰프는 “숨은 금손”이라며 감탄했다는 전언. MC 붐 지배인 역시 “아니 왜 이렇게 잘해요?”라며 놀랐다. 이에 장민호는 요리에 관심을 가지게 된 진짜 이유를 공개하기도.장민호의 합류에 대해 ‘편스토랑’ 제작진은 “4년 전에도 요리에 타고난 센스가 좋다고 여겨 계속 편셰프 합류를 제안했다. 다시 만난 지금, 이연복 셰프님과 마찬가지로 ‘숨어있던 요리 금손의 발견’이라고 제작진 모두 입을 모은다”라고 밝혀 장민호의 활약을 기대하게 했다.4년 만에 ‘편스토랑’에 돌아온 장민호. 트로트 신사이자 주방의 신사로 거듭나는 장민호의 새 보금자리와 요리 실력, 싱글 라이프까지 모두 만날 수 있는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’은 2월 2일 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr