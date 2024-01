/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 첫 솔로 앨범 뮤직비디오 티저를 공개했다.소속사 큐브엔터테인먼트는 12일 자정 공식 SNS 채널을 통해 펜타곤 후이(HUI)의 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)의 타이틀곡 ‘흠뻑’ 뮤직비디오 첫 번째 티저 영상을 공개했다.베일을 벗은 25초가량의 뮤직비디오 티저 영상 속 후이는 티비 안에서 등장해 통통 튀는 에너지를 전했다. 특히 후이는 남성에게 운동을 가르치며 재기 발랄한 장면들을 선사, '쉿, 조용히'라는 음원의 일부를 공개했다.타이틀곡 '흠뻑'은 남들의 시선 따위는 신경 쓰지 않고, 눈앞에 닥친 상황들을 있는 그대로 즐기면서 살자는 유쾌한 메시지를 담아낸 곡으로, 후이가 작사, 작곡에 참여해 본인만의 음악 색깔을 덧입혔다.후이 첫 솔로 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 한층 성장한 음악성은 물론 본인의 자전적 이야기를 그려낸 앨범이다. 첫 솔로 아티스트로서의 첫발을 내딛는 그는 각기 다른 감성의 수록곡이 담겼다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 오는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매되며 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약판매를 진행 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr