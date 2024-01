NCT 127, 나고야서 日 두 번째 돔투어 포문 활짝 열었다

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 나고야 공연으로 일본 두 번째 돔투어의 화려한 막을 올렸다.NCT 127은 1월 7~8일 반테린 돔 나고야에서 ‘NCT 127 3RD TOUR ‘NEO CITY : JAPAN – THE UNITY’’(엔시티 127 써드 투어 ‘네오 시티 : 재팬 – 더 유니티’)를 개최, 개성 있는 음악과 독보적인 퍼포먼스, 완성도 높은 연출이 어우러진 공연으로 관객들을 매료시켰다.리프트를 타고 웅장하게 등장한 NCT 127은 강렬한 에너지를 뿜어내는 ‘Punch’, ‘Superhuman’, ‘Ay-Yo’, ‘소방차’ 등의 무대를 비롯해 환상의 하모니가 돋보이는 ‘윤슬’, ‘신기루’, ‘별의 시’ 등 보컬 섹션, 파워풀한 라이브와 퍼포먼스, 관객의 떼창으로 하나되는 ‘영웅’, ‘질주’, ‘Fact Check’ 등 한시도 눈을 뗄 수 없는 히트곡 퍼레이드를 선보여 대형 돔공연장을 뜨겁게 달궜다.또한 NCT 127은 따뜻한 감성 윈터송 ‘Be There For Me’와 서정적인 발라드 ‘하얀 거짓말’ 등 지난 12월 발표한 겨울 스페셜 싱글 수록곡 무대를 새롭게 선보였으며, 일본어 버전 ‘Chain’과 현지 발표곡 ‘Sunny Road’ 등 돔투어를 위해 준비한 무대까지 총 28곡의 다채로운 무대를 연달아 선보여 열띤 호응을 이끌어냈다.NCT 127의 열정적인 무대에 관객들 역시 공연 내내 기립한 채 팬라이트를 흔들고, 힘찬 떼창과 함성으로 화답했으며, 멤버들은 “오랜만에 나고야에서 팬분들을 만나서 너무 행복하다. 관객분들의 후끈한 열기에 즐기면서 공연할 수 있었다. 이제 투어의 본격적인 시작인데 계속해서 좋은 무대, 소중한 추억 만들어 가고 싶다”라고 소감을 전했다.반테린 돔 나고야 공연을 성공적으로 마친 NCT 127은 2월 10~11일 쿄세라돔 오사카, 3월 9~10일 도쿄돔 등에서 두 번째 돔투어를 열고 또 한 번 열도를 사로잡을 전망이다.한편, NCT 127은 1월 13~14일 인도네시아 자카르타의 인도네시아 아레나에서 세 번째 월드 투어 ‘NEO CITY – THE UNITY’를 이어간다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr