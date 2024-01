/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 콘셉트 이미지를 공개했다.큐브 엔터테인먼트는 3일 0시 공식 SNS 채널을 통해 후이의 첫 솔로 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 두 번째 콘셉트 이미지를 오픈했다.두 번째 콘셉트 이미지 속 후이는 웨트 헤어와 민소매로 스타일링을 완성, 특유의 몽환적인 분위기를 배가시키고 있다. 공허함이 느껴지는 표정의 후이는 욕조에 누워 무언가 생각에 잠긴 듯한 모습으로 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)에 담긴 의미를 더욱 궁금하게 만든다.특히 후이는 'COMPLEX'라고 쓰인 종이를 얼굴에 칭칭 감은 모습으로 시선을 끄는가 하면, 그 사이로 그윽한 눈빛을 보여주고 있어 궁금증을 자아낸다.후이는 타이틀곡 '흠뻑'을 포함해 총 4곡이 수록된 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스) 트랙리스트를 공개했다. 후이는 수많은 히트곡을 탄생시킨 '자체 제작돌'답게 이번 신보의 전곡 작사, 작곡에 참여했다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex'(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr