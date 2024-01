/ 사진 = 에버모어엔터테인먼트 제공

가수 및 배우 김종현이 오늘(3일) 신보를 발매한다.김종현은 3일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 미니앨범 'Brilliant Seasons(브릴리언트 시즌즈)'를 발매한다.'Brilliant Seasons'는 김종현과 함께하는 2024년의 시작을 여는 앨범으로, 누구보다 치열한 한 해를 보낸 김종현의 솔직한 감정을 담았다. 김종현은 삶을 계절에 빗대어 표현한 앨범명처럼 이번 앨범을 통해 빛나는 모든 계절 속에서 한층 성숙해진 내면으로 자신감을 드러낼 예정이라고 전했다.타이틀곡 'MOTTO(모토)'는 김종현이 지난 10년간 아티스트로 쌓아온 가치관과 앞으로의 포부를 담은 곡이다. 경쾌한 저지 클럽 비트 위에 '하루하루 매 순간을 즐기자'는 긍정의 메시지를 녹여냈다.타이틀곡 외에도 김종현이 삶에서 중요하게 생각하는 가치관을 고스란히 담아낸 'Tempus (템푸스)', 김종현이 작사와 작곡에 참여해 솔직한 내면의 이야기를 녹인 'New Season (뉴 시즌)', 타인의 기준으로만 행동하는 것이 아닌 주체적인 '나'로 거듭나겠다는 '네 마음대로 해', 밝은 록 사운드와 대비되는 애절한 가사가 돋보이는 'I'm so dirty, How can I love you (아임 쏘 더티, 하우 캔 아이 러브 유)', 첫 솔로 팬 콘서트에서 선공개하며 팬들을 향한 고마움을 표현한 'Don't worry (돈 워리)'까지 폭넓은 장르를 담아냈다.앞서 김종현은 지난해 12월 29일과 30일 양일간 KBS아레나에서 '김종현 2023 팬 콘서트 '를 개최하고 신곡 네 곡의 무대를 첫 공개하며 컴백 열기를 더한 바 있다한편 김종현의 두 번째 미니앨범 'Brilliant Seasons'는 3일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트를 통해 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr