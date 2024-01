/ 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스가 오는 2월 23일 새 미니 앨범 'With YOU-th'(위드 유-스)를 발매한다.트와이스는 1월 3일 0시 공식 SNS 채널에 무드 필름을 게재하고 2월 23일 미니 13집 발매 소식을 알렸다. 신보명은 'With YOU-th'로 찬란한 청춘 속 언제나 함께하는 존재를 향한 마음았다. 이들은 2월 2일 발표하는 선공개 싱글 'I GOT YOU'(아이 갓 유)에 이어 열세 번째 미니 앨범으로 2024년 봄의 시작을 알릴 예정이다.무드 필름 속 트와이스는 푸른 숲에 자리해 눈부신 햇살 아래 서로 손을 맞잡고 환하게 미소 짓는다. 그 위로 아홉 명의 목소리가 하모니를 이루고 언제나 함께 하는 돈독한 애정과 우정을 보여주며 한 편의 청춘 영화를 완성=했다.새 미니 앨범은 지난해 3월 미니 12집 'READY TO BE'(레디 투 비) 이후 약 1년 만의 완전체 작품. 트와이스는 미니 12집 발매 첫 주 음반과 스트리밍 합계 판매량 15만 3000장을 달성하고 역대 K팝 걸그룹 기준 최고 수치를 기록하며 미국 빌보드 메인 차트 '빌보드 200' 2위에 올랐고, 선공개곡 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈)는 'The Feels'(더 필즈)에 이어 '핫 100'에 진입하는 등 각종 커리어 하이를 이뤘다.2023년 4월 서울에서 시작한 자체 최대 규모의 다섯 번째 월드투어 'TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'' 역시 역대급 성과를 거두고 있다. 지난해에는 일본 오사카와 도쿄, 미국 LA와 뉴욕, 호주 멜버른과 인도네시아 자카르타의 대형 스타디움 공연장에 입성해 각종 최초 기록을 세웠다.특히 올해 7월 펼쳐질 닛산 스타디움 공연은 트와이스가 K팝 걸그룹 최초이자 역대 K팝 아티스트 사상 두 번째로 해당 공연장에 입성하는 것으로 더욱 이목을 모은다.한편 트와이스의 미니 13집 'With YOU-th'는 2월 23일 오후 2시(미국 동부시간 기준 0시) 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr