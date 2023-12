NCT 127 겨울 감성 통했다…'Be There For Me' 음반 차트 1위

NCT 127(엔시티 127, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’(비 데어 포 미)로 인기 질주를 시작했다.NCT 127은 12월 27일 음반 발매된 겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’로 한터차트, 예스24, 핫트랙스 등 각종 음반 차트 일간 1위를 석권하며, 막강한 인기와 파워를 다시 한번 확인시켜 주었다.겨울 스페셜 싱글 ‘Be There For Me’는 따뜻한 감성의 타이틀 곡 ‘Be There For Me’를 포함해 경쾌한 캐럴 ‘나 홀로 집에 (Home Alone)’, 서정적인 발라드 ‘하얀 거짓말 (White Lie)’ 등 총 3곡의 윈터송으로 구성되어 있어 많은 사랑을 받고 있다.또한 NCT 127은 오늘(28일) 오후 5시 유튜브 it’s Live 채널을 통해 공개되는 Band LIVE Concert(밴드 라이브 콘서트) 콘텐츠에 출연해 윈터송 ‘Be There For Me’를 라이브로 선사, 부드러운 보컬과 달콤한 매력이 어우러진 무대로 시청자들을 매료시킬 전망이다.이어 금일 밤 12시에는 유튜브 NCT 127 채널을 통해 ‘Be There For Me’ 스페셜 스테이지 비디오 2편이 공개될 예정인 만큼, NCT 127표 윈터송을 보컬로도 즐기고, 포근한 안무가 더해진 무대로도 만끽할 수 있어 뜨거운 반응이 기대된다.한편, NCT 127은 12월 31일 방송되는 ‘2023 MBC 가요대제전’에 출연한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr