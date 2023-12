강다니엘 / 사진=텐아시아DB

강다니엘이 '12월 이달의 가수'로 선정됐다.텐아시아는 최근 글로벌 투표 서비스 플랫폼 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '12월자 생일의 주인공'을 뽑는 투표를 진행했다.강다니엘은 12월 생일인 K팝 아티스트 가운데 가장 많은 표를 받아 '12월의 가수'로 뽑혔다.강다니엘의 생일은 1996년 12월 10일. Mnet 오디션 프로그램 '프로듀스 101' 시즌2에서 1위를 차지하면서 그룹 워너원의 멤버로 2017년 8월 데뷔했다.강다니엘은 워너원에서 메인댄서, 리드래퍼, 서브보컬을 맡아 활약했다. 무엇보다 '국민 센터'로 불린 워너원의 핵심 멤버였다. 파워풀하면서도 세련된 퍼포먼스부터 작은 얼굴, 슬림하면서도 탄탄한 몸매까지 무대 매너부터 비주얼까지 다채로운 매력으로 팬심을 사로잡았다.2019년 7월부터는 솔로로서 본격적으로 활동했다. 그해 가을에는 솔로 데뷔 기념 'Color On Me' 팬미팅 월드투어로 전 세계 팬들을 만났다. 이외에도 'Cyan', 'Magenta', 'Yellow' 세 장의 미니 앨범과 첫 정규앨범 'The Story', 리패키지 앨범 'The Story: Retold', 일본 데뷔 앨범 'Joy Ride' 등 여러 장의 앨범을 통해 솔로 가수로서 입지를 다져갔다.2022년 1월 공개된 디즈니+ 한국 첫 오리지널 드라마 '너와 나의 경찰수업'으로 연기에도 도전했다. 이 드라마로 강다니엘은 제1회 청룡시리즈어워즈에서 드라마 부문 남자 신인상과 인기스타상 후보에 올랐으며, 인기스타상을 수상했다.강다니엘은 진행자로도 커리어를 계속해서 쌓아가고 있다. Mnet '스트릿 우먼 파이터', '스트릿 걸스 파이터', '스트릿 맨 파이터', '스트릿 우먼 파이터2' 등 고정 MC로서 프로그램을 이끌었다. 12월 14일 필리핀 아레나에서 열렸던 '2023 AAA IN THE PHILIPPINES'에도 MC를 맡아 장원영, 성한빈과 호흡을 맞췄다.2022년에는 해외 진출에 적극적으로 나섰다. 2022년 4월에는 미국 그래미의 '그래미즈 프레스 플레이 앳 홈(Grammy's Press Play At Home)'에 K팝 가수 중 솔로 아티스트로는 처음으로 선정됐다. 그해 6월 미국 NBC의 토크쇼 '켈리 클락슨 쇼'에서 더블 타이틀곡인 'Parade'의 첫 무대를 선보였다. 2022년 하반기부터 2023년 상반기에는 'First Parade' 월드 투어를 개최, 서울을 시작으로 아시아 마닐라, 방콕, 쿠알라룸푸르, 타이베이, 싱가포르, 홍콩, 마카오, 유럽 맨체스터, 런던, 파리, 쾰른, 베를린, 북아메리카의 뉴욕, 보스톤, 토론토, 시카고, 휴스턴, 달라스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 등에서 공연했다.강다니엘은 지난 6월 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에 합류하기도 했다. 이에 강다니엘은 12월 23일 서울 여의도 KBS 신관 웨딩홀에서 '2023 KBS 연예대상'에서 '베스트 엔터테이너상'을 수상하기도 했다. 강다니엘은 "별 다를 것 없는 일상인데 특별하게 찍어준 제작진 덕분에 상을 받은 것 같다. 감사드린다"라며 "살림돌 1호란 영광스러운 이름을 가지게 되어 감사드린다. 올해는 여러 분야를 도전해봤는데, 앞으로도 피가 식지 않는 아티스트가 되겠다"고 감사함을 전했다.강다니엘이 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 경쟁하는 제10회 톱텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)에서 한국 1위를 차지했다. 텐아시아가 주관하는 'TTA'는 한국, 미국, 영국, 멕시코, 중국, 일본, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등 10개 지역 K팝 팬들이 온라인·모바일 투표로 최고의 아티스트를 가리는 행사다. 강다니엘은 "제10회 톱텐어워즈에서 상을 받게 됐다. 벌써 9회 연속이라는 게 믿기지 않는다"라면서 "멋있고 큰 상을 받을 수 있게 투표해주신 10개국의 다니티(팬덤명) 분들께 감사드린다"라고 소감을 밝혔다. 이어 "앞으로도 변치않는 열정으로 좋은 모습과 멋있는 무대, 좋은 음악 보여드릴 수 있는 멋진 아티스트가 되겠다"며 "다시 한번 상을 주신 TTA와 다니티(팬덤명) 분들께 감사드린다"고 전했다.강다니엘의 팬클럽 다니티는 기부로 훈훈한 소식을 전하기도 했다. 최근 위기 영아 긴급보호소를 운영하는 베이비박스에 따르면 강다니엘 팬클럽 다니티가 보호소 아기들과 연계된 100여 미혼부모가정의 아기들을 위해 크리스마스 선물로 분유와 기저귀 등 후원물품 1210만 원을 기부했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr