/ 사진제공=큐브엔터테인먼트

펜타곤 후이가 첫 솔로 데뷔를 알렸다.큐브 엔터테인먼트는 21일 0시 공식 SNS 채널을 통해 후이의 첫 솔로 데뷔 소식과 함께 미니 1집 'WHU IS ME : Complex’(후 이즈 미 : 콤플렉스)의 아트워크 티저를 공개했다.공개된 아트워크 티저에는 앨범명 'WHU IS ME : Complex’(후 이즈 미 : 콤플렉스)와 신보 발매일 2024년 1월 16일이 담겨 있다.후이는 펜타곤 그룹 활동을 통해 노래와 춤 실력뿐만 아니라 작사, 작곡에 프로듀싱까지 해온 바. 큐브 측은 "이번 신보는 후이가 솔로 아티스트로서 처음 발표하는 것으로 그동안 볼 수 없었던 매력과 그만의 독보적인 음악적 면모를 기대케 한다"고 전했다.한편, 후이의 첫 솔로 데뷔 미니 1집 'WHU IS ME : Complex’(후 이즈 미 : 콤플렉스)는 2024년 1월 16일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr