/사진제공=티빙

/사진제공=티빙

'2023 티빙 어워즈'가 진행된다.13일 티빙은 올해의 콘텐츠를 발표했다. 또한 이용자들이 가장 재미있게 본 콘텐츠를 직접 투표하는 '2023 티빙 어워즈'를 오는 31일까지 2주간 진행한다.'2023 티빙 어워즈'는 1년간 이용자들에게 가장 사랑받은 콘텐츠를 선정하는 '올해의 콘텐츠'와 이용자들이 재미있게 본 콘텐츠 명장면을 직접 투표하는 '올해의 픽', 이벤트 기간 티빙을 신규 구독한 회원 중 추첨을 통해 혜택을 선사하는 '올해의 NEW'까지 총 3개 부문으로 마련됐다.'올해의 콘텐츠'는 지난해 12월부터 올해 11월까지 전체 VOD 시청 UV(Unique Visitor, 순 방문자 수) 데이터를 기준으로 티빙에서 가장 사랑받은 '올해의 콘텐츠 BEST 9', '올해의 콘텐츠 장르별 BEST' 부문으로 나누어 발표했다. 특히 더욱 짙어진 우정으로 돌아온 티빙 오리지널 '술꾼도시여자들2'와 넘사벽 하이 텐션으로 예측불허 대모험을 선보인 '뿅뿅 지구오락실2'은 두 개 부문 모두에 이름을 올려 명실상부 올해 최고 화제작임을 입증했다.'올해의 콘텐츠 BEST 9'에는 시즌2로 돌아온 콘텐츠의 약진이 두드러졌다. 역대급 술친구들이 다시 뭉친 '술꾼도시여자들2', 타임슬립으로 화려하게 귀환한 레트로 판타지 '구미호뎐1938'과 글로벌 크루와 함께 댄스로 전세계 소통에 나선 '스트릿 우먼 파이터2', 더욱 막강해진 토롱이와 대결을 펼친 '뿅뿅 지구오락실2'은 전 시즌을 뛰어넘는 특급 흥행을 이끌었다.K-판타지 액션의 신세계를 연 티빙 오리지널 시리즈 '아일랜드'와 심쿵 비주얼 커플의 7성급 스위트 로맨스 '킹더랜드'. 그리고 모두의 마음에 일타급 설렘을 선사한 '일타 스캔들', 사장 이서진과 직원들이 K-분식으로 멕시코를 사로잡은 '서진이네', 지난해에 이어 또 한 번 BEST 9에 등극한 '유 퀴즈 온 더 블럭' 등이 나란히 이름을 올렸다.'장르별 BEST' 역시 올해를 빛낸 콘텐츠가 수놓았다. 영화 부문에는 항공 액션 블록버스터 '탑건: 매버릭'이, 교양 부문에는 '나'를 발견하게 해준 가장 인간적인 알쓸 시리즈 '알쓸인잡(알아두면 쓸데없는 신비한 인간잡학사전)'이, 해외시리즈 부문에는 여성 투톱 물 대세를 입증한 파라마운트+ 오리지널 시리즈 '라이니어스: 특수 작전팀'이 선정됐다.애니메이션 부문에는 팬들의 기대를 뛰어넘은 장엄한 작화와 연출을 선보인 '귀멸의 칼날: 도공 마을편'이 순위에 자리했다. 이어 드라마 부문은 더 끈끈해진 우정을 보여준 '술꾼도시여자들2', 예능 부문에는 역대급 댄스와 레전드 오답을 갱신한 '뿅뿅 지구오락실2'이 랭크됐다.이용자들이 제일 재미있게 본 장면을 직접 뽑는 '올해의 PICK' 이벤트도 진행된다. 이용자들은 오는 19일까지 티빙 앱과 홈페이지를 통해 올해 가장 짜릿했던 명장면에 투표할 수 있으며, 추첨을 통해 경품도 제공한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr