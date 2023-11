/ 사진=Mnet 캡처

/ 사진=Mnet 캡처

/ 사진=Mnet 캡처

그룹 세븐틴이 데뷔 9년 만에 첫 대상의 영예를 안았다. 뉴진스는 올해의 노래상과 아티스트상을 수상하며 데뷔 1년 만에 두 개의 대상을 수상하는 영광을 안게됐다.29일 오후 일본 도쿄돔에서 '2023 MAMA AWARDS (2023 마마 어워즈)'가 개최됐다. 첫째 날인 28일 펼쳐진 챕터1에서 대상 부문 중 하나인 '삼성 갤럭시 월드와이드 아이콘 오브 더 이어'는 방탄소년단에게 돌아갔다.이어 둘째날인 오늘 (29일) 뉴진스는 올해의 아티스트상과 올해의 노래상을 시상하며 데뷔 1년 만에 대상만 2관왕을 차지하는 영광을 얻었다. 그러나 뉴진스는 시상식에 불참했고 별도의 수상 소감 또한 전해지지 않았다.마지막 대상인 올해의 앨범상은 그룹 세븐틴에게 돌아갔다. 세븐틴은 미니 10집 'FML'로 올해의 앨범상을 받은 세븐틴은 K팝 최초 초동 500만장 이상이라는 경이로운 판매고를 올리며 펜타밀리언셀러 기록을 새로 썼다.이날 십자인대 부상으로 활동을 중단했던 리더 에스쿱스가 깜짝 출연해 눈길을 끌었다. 리더 에스쿱스는 "세븐틴이란 이름으로 아이돌 생활을 하며 과연 이 상을 한번이라도 받을 수 있을까 생각을 많이 했다. 이렇게 캐럿분들 덕분에 재계약을 하고 한번 받을 수 있을까 한 이 상을 받을 수 있어 행복하다. 감사하다"고 고마움을 전했다.호시는 "2015년 데뷔하던 해에 첫 MAMA를 나왔다. 아무 상 없이 돌아갔었는데 9년만에 앨범 대상을 받게 돼 정말 너무 기쁘다. 캐럿 분들께 영광 돌린다. 감사하다"고 말했다.우지는 "여기까지 오래 걸린 것 같은 기분이 든다. 시작부터 손가락질 많이 받은 그룹이었다. 다들 절대 안 될거라고 너네 사람 너무 많아서 안된다고 말했다"라며 울컥하기도. 그러면서 "세븐틴의 노래를 만든지 10년이 넘었다. 이런 순간으로 캐럿분들이 우리에게 보답해주셔서 감사드린다. 꼭 약속드리겠다. 끝까지 열심히 더 좋은 음악 선물하는 좋은 팀이 되겠다"고 팬들에게 애정을 드러냈다.마지막으로 승관은 "첫 대상이라 한번 더 말해도 되냐"면서 "오늘 무대 준비하면서 많은 가수분들의 무대를 보며 리스펙 하는 마음이 들었다. 감사드린다. 오늘 상을 받았든 아니든 여기 계신 모든 아티스트분들 너무 멋있고 많이 배운다고 말씀드리고 싶다. 이 직업이 쉽지 않지만 서로 응원하면서 앞으로도 잘 활동했으면 좋겠다"고 말했다.또한 "이 말을 해도 될지 안될지 모르겠는데 올 한해 다사다난 했는데 우리 팀을 사랑해주고 응원해줬던 내 친구 빈이에게 너무 감사하다고 고맙다고 이야기 하고 싶다"고 생애 절친했던 故 아스트로 문빈을 언급하며 울컥한 모습을 보였다.세븐틴의 미니 10집 'FML'은 발매 후 약 두 달 만에 세븐틴 자체 역대 판매량 신기록을 세운 것은 물론이고, 600만 장이 넘는 판매고를 올리며 K-팝 단일 앨범으로 역대 가장 많이 팔린 앨범이 됐다.한편 29일 펼쳐진 '챕터 2'는 음원 및 음반 데이터를 기반으로 '올해의 음악', '올해의 가수', '올해의 앨범' 부문을 시상했다. 에이티즈, 보이넥스트도어, 엘즈업, (여자)아이들, 르세라핌, 모니카, 니쥬, 모니카, 라이즈, 세븐틴, 트레저, 제로베이스원이 무대를 꾸몄다.남자 신인상(Best New Male Artist) / 수상 : ZEROBASEONE여자 신인상(Best New Female Artist) / 수상 : tripleS베스트 댄스 퍼포먼스 남자 그룹(Best Dance Performance Male Group) / 수상 : 세븐틴 (SEVENTEEN)베스트 댄스 퍼포먼스 여자 솔로(Best Dance Performance Female Solo) / 수상 : 지수 (JISOO)페이보릿 댄스 퍼포먼스 남자 그룹 (Favorite Dance Performance Male Group) / 수상 : TREASURE (트레저)페이보릿 글로벌 퍼포머 여자 그룹 (Favorite Global Performer Female Group) / 수상 : (여자)아이들베스트 보컬 퍼포먼스 그룹(Best Vocal Performance Group) / 수상 : AKMU남자 그룹상(Best Male Group) / 수상 : 세븐틴 (SEVENTEEN)베스트 보컬 퍼포먼스 솔로(Best Vocal Performance Solo) / 수상 : 박재정페이보릿 글로벌 퍼포머 남자 그룹(Favorite Global Performer Male Group) / 수상 : ATEEZ (에이티즈)여자 가수상(Best Female Artist) / 수상 : 지수 (JISOO)베스트 댄스 퍼포먼스 남자 솔로(Best Dance Performance Male Solo) / 수상 : 정국베스트 컬래버레이션(Best Collaboration) / 수상 : 정국 ‘Seven (feat. Latto)’여자 그룹상(Best Female Group) / 수상 : 뉴진스 (NewJeans)베스트 댄스 퍼포먼스 여자 그룹(Best Dance Performance Female Group) / 수상 : 뉴진스 (NewJeans)베스트 OST(Best OST) / 수상 : 방탄소년단 ‘The Planet (베스티언즈(BASTIONS) OST)’베스트 랩 & 힙합 퍼포먼스(Best Rap & Hip Hop Performance) / 수상 : Agust D베스트 뮤직비디오(Best Music Video) / 수상 : 지수 ‘꽃’삼성 갤럭시 올해의 노래(SAMSUNG Galaxy Song of the Year)/ 수상 : 뉴진스 (NewJeans) 'Ditto'삼성 갤럭시 올해의 노래(SAMSUNG Galaxy Artist of the Year)/ 수상 : 뉴진스 (NewJeans)삼성 갤럭시 올해의 노래(SAMSUNG Galaxy Album of the Year)/ 수상 : 세븐틴 (SEVENTEEN) 'FML'김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr