차은우 / 사진제공=판타지오

가수 겸 배우 차은우가 ‘글로벌 아이콘’으로 인정받았다.차은우는 지난 22일 일본 K-아레나 요코하마에서 열린 음악 시상식 ‘MTV 비디오 뮤직 어워드 재팬 2023’(이하 ‘MTV VMAJ 2023’)에 참석해 ‘Global Icon Award’(글로벌 아이콘 어워드) 부문을 수상했다.이날 아시아 아티스트로는 최초로 ‘Global Icon Award’를 수상한 차은우는 “많은 응원과 사랑을 보내주시는 아로하 덕분에 값진 상을 받을 수 있었던 것 같다. 여러분들의 응원에 보답할 수 있는 멋진 모습 보여드리겠다”라고 소감을 전했다.수상에 이어 차은우는 특별한 무대로 시상식을 더욱 빛냈다. 차은우는 2021년 발매된 일본어 곡 ‘가장 좋아하는 사람에게 이별을 말하자’(1番好きな人にサヨナラを言おう)를 새롭게 편곡, 차은우만의 감미로운 음색과 따뜻한 감성을 배가시키며 공연장을 찾은 팬들에게 깊은 감동을 선사했다.국내외를 넘나들며 활발한 행보를 펼치고 있는 차은우는 지난해 한국과 일본을 포함한 아시아 5개국에서 단독 팬미팅 투어 ‘2022 Just One 10 Minute Starry Caravan’(2022 저스트 원 텐 미닛 스태리 카라반)을 개최하며 약 5만 명의 글로벌 관객을 동원했다.차은우가 주인공 진서원 역으로 출연 중인 MBC 수요드라마 ‘오늘도 사랑스럽개’는 글로벌 OTT 플랫폼 라쿠텐 비키에서 공개 첫 주에 미국, 유럽 등 93개국 1위를 기록한 데 이어 아시아, 중동, 남아프리카 16개국 OTT 차트 1위에 오르는 등 국내는 물론, 해외 시청자들의 호평을 얻고 있다.차은우는 오는 12월 28일 미국 LA에서 촬영한 화보집 ‘차은우(ASTRO) 2023 OFFICIAL PHOTO BOOK’을 출시한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr