[종합] 임영웅, 출연 없이도 '음중' 1위 "영웅시대 가족 여러분, 감사·사랑"

가수 임영웅이 출연 없이 음악 방송 '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지했다.21일 방송된 MBC 음악 순위 프로그램 '쇼! 음악중심'에서는 임영웅이 1위를 차지하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 AKMU의 'Love Lee', 임영웅의 'Do or Die', 제니의 'You & Me'가 1위 후보에 올라 경쟁을 펼쳤다. 발표 결과 임영웅이 1위 트로피를 품에 안았다.임영웅의 'Do or Die'는 인생의 무대 위 주인공이 되어 후회 없는 매일을 보내려는 열정을 담은 곡으로, 직접 작사에 참여했다.임영웅의 공식 SNS에는 "아티스트 임영웅 MBC '쇼! 음악중심' - 'Do or Die' 1위 수상. 영웅시대 가족 여러분, 감사합니다. 그리고 사랑합니다♥"라는 글과 함께 한 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속에는 임영웅의 모습이 담겼다. 임영웅은 1위를 자축하듯 손가락으로 1을 표시하며 카메라를 응시하고 있다.임영웅은 오는 27일부터 다음 달 5일까지 총 6회에 걸쳐 KSPO DOME에서 'IM HERO TOUR 2023'을 시작한다. 이어 대구, 부산, 대전, 광주까지 전국 투어 콘서트를 통해 영웅시대(팬클럽 이름)와 만날 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr