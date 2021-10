'인기가요'(사진=방송 화면 캡처)

그룹 트라이비(TRI BE)가 우주급 퍼포먼스를 펼치며 ‘퍼포먼스 맛집’ 컴백을 알렸다.트라이비(송선, 켈리, 진하, 현빈, 지아, 소은, 미레)는 17일 오후 방송된 SBS ‘인기가요’에 출연해 첫 번째 미니앨범 ‘VENI VIDI VICI (베니 비디 비치)’ 타이틀곡 ‘우주로 (WOULD YOU RUN)’ 무대를 선보였다.이날 트라이비는 화려한 스타일링으로 무대에 등장해 신곡 ‘우주로 ’무대를 펼쳤다. 한층 업그레이드된 화려한 퍼포먼스와 비주얼, 무대를 장악하는 카리스마로 깊은 인상을 남겼다.트라이비는 한층 더 매워진 퍼포먼스로 돌아오며 ‘퍼포먼스 맛집’ 컴백을 알렸다. 파워풀하고 에너제틱한 우주급 군무와 퍼포먼스가 시선을 사로잡았고, 특히 창문 밖을 빼꼼 쳐다보는 듯한 포인트 안무 ‘빼꼼춤’과 팔을 활용한 다양한 안무로 깊은 인상을 남겼다.트라이비의 첫 번째 미니앨범 ‘VENI VIDI VICI (베니 비디 비치)’는 트라이비가 데뷔 8개월 만에 처음으로 선보이는 미니앨범이다. 라틴어로 ‘왔노라 보았노라 이겼노라’라는 뜻의 앨범명을 통해 아직 가보지 못한 새로운 세계를 정복하듯 트라이비만의 길을 가겠다는 뜻을 담았다.타이틀곡 ‘우주로 (WOULD YOU RUN)’는 신사동호랭이와 EXID 엘리(ELLY)가 공동 작사·작곡한 곡으로, 새로움을 찾아 더 높은 ‘우주’로 가겠다는 트라이비의 자신감 넘치는 포부를 담은 곡이다.한편, 새 타이틀곡 ‘우주로 (WOULD YOU RUN)’ 무대를 공개하며 컴백한 트라이비는 다양한 음악 방송과 콘텐츠를 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.신지원 텐아시아 기자