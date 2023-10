임영웅 /사진=텐아시아 DB

가수 임영웅이 비드라마 출연자 화제성 1위를 차지했다.17일 TV화제성 분석 회사 굿데이터코퍼레이션에 따르면 임영웅이 비드라마 출연자 화제성 1위에 올랐다. 임영웅의 화제성 점유율은 1.95%였다. 원밀리언, 화사, 궤도, 트와이스 지효가 임영웅의 뒤를 이었다.이는 지난 9일부터 15일까지 방송 중이거나 방송 예정인 드라마 20개, 비드라마 170개를 대상으로 뉴스 기사, VON(블로그, 커뮤니티), 동영상, SNS에서 발생한 네티즌 반응을 분석하여 화제성 점수를 집계한 결과다.임영웅은 10월 9일 신곡 'Do or Die'를 발매했다. 'Do or Die'는 인생의 무대 위 주인공이 되어 후회 없는 매일을 보내려는 열정을 담은 곡으로, 직접 작사에 참여했다.임영웅은 신곡 발매와 함께 활발하게 홍보 활동에 나섰다. 그는 SBS '미운 우리 새끼', '놀라운 토요일', 음악 방송 Mnet '엠카운트다운', MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등에 출연했다.특히 임영웅이 스페셜 MC로 출연한 '미운 우리 새끼'는 시청률 16.1%를 기록, 올해 최고 시청률을 달성했다. 분당 최고 시청률은 18.9%까지 치솟았고, 2049 시청률 4.7%, 수도권 가구 시청률은 16.4%를 기록했다. 또한 임영웅이 출연한 '놀라운 토요일'은 시청률 3.9%를 기록, 올해 최고 시청률을 경신하기도. 그뿐만 아니라 임영웅이 출연한 '엠카운트다운'은 0.6%, '쇼! 음악중심'은 1%를 기록했다.임영웅은 오는 27일부터 다음 달 5일까지 총 6회에 걸쳐 KSPO DOME에서 'IM HERO TOUR 2023'을 시작한다. 이어 대구, 부산, 대전, 광주까지 전국 투어 콘서트를 통해 영웅시대(팬클럽 이름)와 만날 예정. 올해 임영웅의 전국 투어 시작인 서울 공연은 티켓 예매 1분 만에 사이트 역대 최대 트래픽인 약 370만을 달성하며 매진을 기록했다. 서울에 이어 대구 공연도 매진이다. 대구 공연 티켓팅도 약 120만 트래픽을 기록하며 소리 없는 티켓팅 전쟁이 벌어졌다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr