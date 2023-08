사진=아이브 공식 유튜브

아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 '1,2,3 IVE' 외전을 깜짝 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 27일 아이브 공식 유튜브 채널을 통해 자체 콘텐츠 '1,2,3 IVE 외전 with 롯데월드' 영상을 게재했다.안대를 착용한 채 의문의 장소에 도착한 아이브는 눈을 가린 상태에서 장소에 대한 온갖 추측을 남기며 궁금해했다. 마침내 안대를 벗은 아이브는 도착 장소가 롯데월드라는 소식에 즐거워했다.놀이기구 탑승에 앞서 아이브는 롯데호텔 월드에서 아이브 맞춤 스페셜 애프터눈 티 세트와 망고 빙수를 먹으며 놀이기구 탑승에 대한 기대감을 내비쳤다.롯데월드에 들어선 아이브는 전체 대관으로 아이브밖에 없는 롯데월드에 기뻐했다. 놀이동산을 제대로 즐기기 위해 아이브는 먼저 롯데월드 굿즈샵에 들러 각자의 개성에 맞춰 소품을 장착했다. 한껏 꾸민 아이브는 롯데월드 포토 핫스팟에서 기념사진을 남겼다.본격적인 놀이기구 탑승에 나선 아이브는 각자만의 방식으로 놀이기구를 즐겼다. 제일 먼저 탄 후렌치 레볼루션에서 겁이 없는 가을과 이서는 여유 넘치는 모습을 보여줬고, 시작 전부터 긴장한 모습을 보인 장원영, 안유진, 레이는 소리를 지르며 놀이기구의 스릴을 제대로 맛봤다.이후 아이브는 범퍼카에 탑승했다. 장원영은 운전을 무서워하며 차 운행 포기를 선언했다. 반면 겁이 많아 후렌치 레볼루션을 타지 못한 리즈는 탑승과 동시에 해맑은 폭주족의 모습으로 변신해 웃음을 자아냈다.후룸라이드에 탄 아이브는 흠뻑 젖은 서로의 모습에 빵 터지면서도 휴지를 챙겨주는 훈훈한 모습을 보여줬다. 마지막으로 아이브는 회전목마를 타고, 그 앞에서 사진을 찍으며 롯데월드에서의 추억을 쌓았다.아이브는 오는 10월 7~8일 울 잠실실내체육관에서 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr