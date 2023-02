가수 하성운 / 사진 = 텐아시아DB

하성운이 '베이킹 클래스에 함께 가고 싶은 남자 가수' 1위를 차지했다.텐아시아는 2월 16일부터 2월 22일까지 탑텐 텐아시아 홈페이지를 통해 '베이킹 클래스에 함께 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다.해당 투표에서 하성운이 1위에 올랐다. 하성운은 최근 팬덤 하늘의 탄생일을 기념해 새 디지털 싱글 '스노위 스타즈(Snowy Stars)'를 발매했다. '스노위 스타즈'는 기다림의 모든 순간에도 서로가 함께하길 바라는 마음을 담아 하성운이 직접 작사에 참여했고, 입대 전 녹음을 마쳤다. 지난해 10월 현역 입대한 하성운은 팬들에게 꾸준한 온기를 전하고자 이 곡을 미리 준비했다.2위는 더보이즈 주연이 차지했다. 더보이즈는 지난 20일 미니 8집 '비 어웨이크(BE AWAKE)'를 발표하고 약 6개월 만에 컴백했다. 컴백 직후 타이틀곡 '로어(ROAR)'는 멜론 및 벅스 최신 차트 등 국내 주요 음원 차트에 최상위권에 올랐다. 싱가포르, 핀란드, 터키, 인도네시아 등 아이튠즈 톱 앨범 차트 11개국 정상과 송 차트 4개국 상위권에 진입하기도 했다.다음으로 방탄소년단 뷔가 3위를 기록했다. 2020년 11월 발매된 앨범 'BE'의 타이틀곡 'Life Goes On' 뮤직비디오 조회 수가 지난 25일 5억 뷰를 돌파했다. 이로써 'Life Goes On'은 방탄소년단 통산 16번째 5억 뷰 뮤직비디오가 됐다. 'Life Goes On'은 열심히 달리다가 멈춰설 수밖에 없는 상황과 만났지만 '그럼에도 삶은 계속된다'라는 위로의 메시지를 전하는 곡. 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'(2020년 12월 5일 자)에서 1위를 차지했다. 빌보드 차트 62년 역사상 한글 가사 위주의 곡이 '핫 100' 정상에 오른 유일한 기록이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '무대에서 퍼포먼스가 뛰어난 여자 가수는?', '무대에서 퍼포먼스가 뛰어난 남자 가수는?', '무대에서 퍼포먼스가 뛰어난 여자 트로트가수는?', '무대에서 퍼포먼스가 뛰어난 남자 트로트가수는?'이라는 주제로 투표가 진행되고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr