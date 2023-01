블랙핑크 리사가 팬들에게 고마움을 전했다.최근 리사는 "This year was such an incredible year!💘 Hope you all have a better year in 2023 xoxo"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 리사는 러블리하고 깜찍한 표정과 함께 한층 성숙하고 섹시한 스타일링으로 다채로운 매력을 발산했다. 또 화면 가득한 눈, 코, 입으로 청량한 미모를 뽐냈다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr