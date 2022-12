블랙핑크 지수가 단아한 미모를 뽐냈다.최근 지수는 "night in paris with my #031"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 지수는 자신이 앰버서더로 활동중인 명품 브랜드 D사 립스틱을 바른 모습. 고혹적이고도 화사한 미모가 눈길을 끈다.한편 블랙핑크는 덴마크 코펜하겐·19~20일 독일 베를린·22일 네덜란드 암스테르담으로 발걸음을 옮겨 유럽 곳곳을 핑크 빛으로 물들일 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr