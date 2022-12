/사진 = 이영지

래퍼 이영지가 예쁜 미모로 모두를 놀라게 했다.이영지는 17일 "우리 모두 미안해하지 말고 살아갑시다"라는 메시지와 함께 신곡 'NOT SORRY' 흥행 감사 인사를 짧은 영상을 게재했다.영상에서 이영지는 베이지 오프숄더 니트를 입고 "'NOT SORRY' 들어주셔서 감사합니다"라며 90도로 인사를 했다. 인사를 하다 머리를 책상에 세게 박으며 아파하기도 해 웃음을 자아냈다.이 글에 대해 네티즌들은 "왜 이렇게 예쁘니?", "그만 예뻐 제발"이라는 등의 반응을 보였고, 개그맨 이용진 역시 "영지 너무 예쁘다"고 적어 눈길을 끌었다.이영지는 최근 3개월에 걸쳐 다이어트에 성공한 것으로 알려졌다.한편, 2019년 Mnet '고등래퍼3' 우승자인 이영지는 현재 방송 중인 Mnet '쇼미더머니11'에 출연 중이다. 세미 파이널에 진출했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr