가수 겸 배우 김민주가 청초한 외모를 드러냈다.최근 김민주는 "All my faves of 2023 🎥"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 김민주는 화장기 없는 수수한 얼굴에도 여신 비주얼을 자랑하고 있어 눈길을 끈다. 러블리한 비주얼이 모두를 설레게 한다.한편, 김민주의 포토북 '올 마이 페이브스(ALL MY FAVES)'는 16일 오후 5시부터 예약 판매를 시작한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr