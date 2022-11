방탄소년단 진, 'The Astronaut' 전세계 빌보드 차트 점령..‘최정상 솔로 아티스트 JIN’의 막강 파워

방탄소년단(BTS) 진이 미국을 비롯해 세계 각국 빌보드 차트를 휩쓸며 글로벌 인기를 빛냈다.진의 'The Astronaut'(디 애스트로넛)은 지난 9일 발표된 빌보드 재팬 핫 100(Billboard Japan Hot 100)에서 4위를 기록했다. 이는 지난주 43위보다 39계단 상승한 수치다.진이 기록한 '빌보드 재팬 핫 100' 4위는 최근 10년간 한국어 솔로곡 중 최고 순위이며 진은 2주 연속 차트인의 기록도 세웠다.진은 이와 함께 빌보드 재팬 100 아티스트 차트에서 14위를 차지, 지난 주보다 순위가 21계단 상승하며 맹위를 떨쳤다.10일 발표된 일본의 유튜브 주간 톱송 차트(Japan's YouTube Weekly Top Songs)에서 진의 'The Astronaut' 뮤직비디오가 5위를 차지하기도 했다.8일 발표된 빌보드 한국 송 차트(Billboard South Korea Songs chart)에서는 14위로 진입했다.진의 'The Astronaut'은 지난 8일 발표된 빌보드 캐나다 핫 100(Billboard Canadian Hot 100)에서 58위로 진입했다.또 캐나다 디지털 송 세일즈 차트(Canadian Digital Song Sales chart)에서는 3위, 8일 발표된 빌보드 볼리비아 송 차트(Billboard Bolivia Songs chart)에서는 18위, 빌보드 홍콩 송 차트(Billboard Hong Kong Songs chart)에서는 22위로 진입했다.빌보드 인도 송 차트(Billboard India Songs chart)에서는 19위, 빌보드 인도네시아 송 차트(Billboard Indonesia Songs chart)에서는 4위로 진입, 이어 빌보드 말레이시아 송 차트(Billboard Malaysia Songs chart)에는 8위, 빌보드 페루 송 차트(Billboard Peru Songs chart)에는 20위, 빌보드 필리핀 송 차트(Billboard Philippines Songs chart)에서는 10위로 진입하며 글로벌 파워를 보였다.진의 'The Astronaut'은 싱가폴 RIAS Top Regional 차트(Singapore's RIAS Top Regional Chart)에서는 2위로 진입했다. 5일 발표된 뉴질랜드 핫 40 싱글차트(New Zealand Hot 40 Singles Chart)에서도 5위를 차지, 최근 10년간 한국 솔로곡 중 최고 순위에 등극했으며, 아일랜드 싱글 차트(Ireland's Singles Chart)에서 96위, 리투아니아 싱글 차트(Lithuania's Single Charts) 66위를 기록했다.8일 발표된 인도 'IMI 인터내셔널 톱 20 싱글 차트'(IMI International Top 20 Singles Chart)에서 5위로 진입, 한국 솔로곡으로서 두번째로 높은 진입 성적을 기록했다.10일 발표된 독일 싱글 다운로드 차트(Official German Single Download Charts)에서는 9위로 진입, 그리스의 IFPI 그리스 톱 디지털 싱글 차트(IFPI Greece Top Digital Singles Chart)에서 56위를 차지했다.'The Astronaut'은 지니어스 코리아(Genius Korea)의 10월 K-Rock 차트에서도 1위를 차지했다.'The Astronaut'은 공개 1주일 만에 영국 오피셜 싱글 차트(UK Official Singles Chart) '톱 100'에 61위로 첫 진입하며 역사상 한국 솔로곡 최고 순위에 등극한 바 있다.'The Astronaut'은 지난 7일 발표된 영국 빅 톱 40 차트(UK Big Top 40 Chart)에서도 27위를 기록, 10월 31일 발매 이틀만에 29위로 데뷔 최근 10년간 K팝 솔로로서 처음으로 빅 톱 40 차트에 2주간 진입하는 역사를 쓰며 극강의 음원 파워를 과시했다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr