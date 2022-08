이준호 /사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 2PM 멤버 겸 배우 이준호가 팬들과 직접 만난다.12일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 이날 이준호는 2022 팬콘 'Before Midnight'(비포 미드나잇)을 열고 여름밤 낭만 지수를 높인다.이준호는 이날부터 오는 14일까지 사흘간 서울 송파구에 위치한 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 '이준호 2022 FAN-CON 'Before Midnight''을 개최한다. 오프라인 3회 공연의 일반 예매가 시작된 후 추가 오픈 좌석까지 전석을 매진시킨 뜨거운 팬심에 보답하고 팬들과 특별한 시간을 보낸다.'Before Midnight'이 팬미팅과 콘서트를 결합한 형태의 공연인 만큼 풍성한 세트리스트와 토크 시간을 마련해 팬들의 만족도를 높일 예정이다. 팬들이 보고 싶어 하던 무대는 물론 '가수 이준호'의 다재다능함을 만나볼 수 있는 곡까지 다채롭게 구성됐다. 특히 모든 무대는 밴드 라이브로 꾸며져 관객들에게 귀 호강을 선사할 것으로 기대를 모은다.이준호는 '낭만적인 여름밤'이라는 이번 팬콘 콘셉트 키워드를 비롯해 공연 전반에 아이디어를 보태며 정성을 다했다. 그의 감성과 깊은 팬사랑이 담긴 팬콘 'Before Midnight'에서는 어느 여름날 노을로 물든 어스름한 저녁부터 까만 밤까지의 낭만을 느낄 수 있다.한편 이준호는 서울 팬콘에 이어 8월 20일과 21일 이틀간 일본 도쿄 부도칸에서 현지 팬들과 만난다. 2018년 12월 일본 단독 콘서트 'JUNHO (From 2PM) Last Concert "JUNHO THE BEST"'(준호 (프롬 2PM) 라스트 콘서트 "준호 더 베스트") 이후 약 3년 8개월 만에 부도칸 공연장을 찾아 오랜 기다림에 부응하고 팬들에게 로맨틱한 여름밤의 추억을 선사할 전망이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr