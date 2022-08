임영웅 팬클럽 '영웅시대 부산남수해', 사랑의열매에 700만원 기부

임영웅 팬클럽 영웅시대 부산남수해 가수 데뷔 6주년 기념 후원금 700만원 기부 했다.2022년 8월 8일은 가수 임영웅이 ‘가수 데뷔 한지 6주년이 되는 의미 있는 날로 이 날을 기념하기 위해 임영웅의 팬클럽 ’영웅시대 With Hero 부산남수해’는 부산사랑의열매(회장 최금식)에 700만원을 전달하였다.이 기금은 각각 부산광역시보호아동자립지원센터(400만원), 부산시 뇌병변복지관(300만원 - 아이들 치료, 뇌병변장애 형제들 멘토링, 장애아동 보조기제작지원) 등에 사용 될 예정이다.‘영웅시대 With Hero 부산남수해’ 는 부산의 남구, 수영구, 해운대구(이하 남·수·해)를 주축으로 모인 부산에 있는 가수 임영웅의 팬클럽으로 100여명의 회원분들이 동참하여 모은 성금이다.지난 해 808만원을 시작으로 3년간 1,000만원의 기부금을 약정 부산에서 연예인 팬클럽 최초로 나눔리더스클럽(부산사랑의열매 나눔리더스클럽 11호)에 가입한 바 있다.올 3월에는 “영웅시대 With Hero 부산남수해 경북·강원 산불피해지원” 임영웅의 “미스터트롯 진 2주년”이 되는 2022년 3월 14일에 의미를 담은 500만원을 모금했고, 이를 부산사회복지공동모금회에 전달하였다.영웅시대 부산남수해 약정한 금액을 목표달성 했지만 우리의 기부는 멈출 수가 없어 지속적 도움이 필요한 곳을 찾아 다니며 기부하고자 한다.임영웅 가수가 이번 단독콘서트 때마다 이야기 하는 “아주 작은 별이지만 모이면 항상 기적과도 같은 일이 어마어마하게 큰 일들이 발생한다”는 말을 실감하며 모두 기쁜 마음으로 기부에 동참 해 주셨습니다.영웅시대가 나눔 활동에 적극적인 데는 임영웅의 평소 실천한 선행이 큰 영향을 끼치는 것과 아름다운 세상을 만들어 나가고 싶다는 임영웅의 마음이 모든 팬들에게 전해지고, 그 마음에 마음을 이어 모두가 함께하고 싶어서가 아닐까합니다.이번 성금 또한 임영웅으로부터 받았던 치유와 힐링을 ‘기부’를 통해 힘든 이들에게 나눌 수 있게 되어 너무 기쁘다 하셨습니다.8월에는 해운대구 지정 게시대에 6주년 데뷔 축하 현수막도 함께 게시될 예정입니다.서예진 텐아시아 기자 yejin@tenasia.co.kr