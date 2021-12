방탄소년단 진 'Yours', 日 빌보드 핫100, 오리콘, 레코초쿠 등 열도를 달군 신기록 행진

방탄소년단(BTS) 진이 첫 솔로 OST 'Yours'로 글로벌 음원 검색 플랫폼 샤잠(Shazam) 일본 차트에서 21일째 1위를 차지했다. 한국곡으로서 최초, 유일 기록이다. 일본 오리콘과 레코초쿠, 빌보드 핫 100에서도 최초와 유일의 기록을 세우며 끊임없는 신화를 이어가고 있다.진이 부른 tvN 전지현, 주지훈 주연의 드라마 '지리산' (극본 김은희, 감독 이응복) OST 'Yours(유어스)'가 전세계에서 폭발적인 반응을 이끌고 있다. 진은 타고난 아름다운 음색과 진성과 가성을 자유자재로 넘나드는 압도적인 가창력, 다양한 감정표현, 뛰어난 곡 해석력으로 '지리산'의 서사를 확장시켰다는 평을 받고 있다.진의 'Yours'는 세계 2위 규모의 음악 시장인 일본의 샤잠 'Top 200 Chart'에서 21일째 1위를 차지했다.차트의 10위권 안에는 일본 가수들과 함께 The Kid LAROI & Justin Bieber 등 세계 최정상 팝스타과 일본 자국에서 사랑받는 가수들 등 쟁쟁한 가수들의 노래가 포진해있었다.다른 나라보다 'Yours'의 발매일이 늦었던 일본에서 음원이 발매되기 한참 전부터 샤잠 차트 1위를 기록중이라 진의 강력한 음원 파워에 대해 더욱 더 시선이 집중되고 있다.샤잠은 전 세계적으로 광범위하게 사용되는 글로벌 음원검색 플랫폼이다.'Yours'는 일본 오리콘 위클리 디지털 싱글 차트(Oricon Weekly Digital Singles Chart)에는 4위로 데뷔하며 방탄소년단의 솔로곡 중 최고의 기록을 세웠다.오리콘 싱글 차트는 오리콘에서 일간, 주간, 월간, 연도별로 발행하는 일본 음악 업계 표준 싱글 인기 차트다.오리콘 데일리 디지털 싱글차트에는 1위로 데뷔했다. 한국 솔로 중 첫 1위의 기록이다.일본 최대 스트리밍 플랫폼 레코초쿠 위클리 차트(Ricochoku Weekly Chart)는 8위를 차지했다.한국 솔로곡 중 최고의 기록이며 방탄소년단 솔로 프로젝트 최고의 기록이다.레코초쿠 데일리 차트는 2위로 데뷔했으며 한국 OST 최초의 차트 진입 기록이자 방탄소년단 솔로 프로젝트 사상 최고의 기록이다.'Yours'는 빌보드 재팬(Billoboard Japan) 핫100에서 66위로 데뷔했다. 한국 OST로서 최초의 기록이다.빌보드 재팬 다운로드 송즈(Billboard Japan Download Songs) 위클리 차트 4위로 데뷔하며 방탄소년단 솔로 프로젝트에서 최초, 한국 OST로서도 최초의 기록을 세우기도 했다. 'Yours'의 이 차트 진입 데일리 기록은 1위이다.빌보드 재팬 아티스트 100 차트에는 71위로 데뷔했으며 방탄소년단 멤버 최초의 차트 진입 기록이다.빌보드 재팬 트위터 100에서 54위로 데뷔했으며 역시 방탄소년단 솔로곡 최초로 이 차트에 진입하며 역사를 썼다.일본 라인뮤직(LINE MUSIC) 위클리 차트에는 82위로 데뷔했으며 이 차트에 데뷔한 최초, 유일의 한국 OST가 됐다.'Yours'는 한국곡 최초로 일본 스포티파이 바이럴 Top 50 차트에서도 1위를 차지하는 등 일본과 전 세계에서 최초와 유일의 기록행진을 계속하고 있다.스포티파이 글로벌 바이럴 100 차트에서는 3일 현재 13위를 차지하며 5일 내내 탑20위 안에 드는 기록을 세우고 있다.한국 솔로 OST 중 스포티파이 2천만 스트리밍을 가장 빠르게 돌파한 기록 또한 가지게됐다.그외 일본 '아이튠즈'(iTunes) 1위는 물론 '아마존'(Amazon)에서 '베스트 셀러 송'(Best Sellers Song) 1위, '실시간 판매 송'(Hot New Releases) 1위 등의 기록 또한 가지고 있다.'Yours'는 발매 후 역대 최단 시간인 단 31시간 만에 90개국에서 아이튠즈 1위를 달성한 솔로곡이다.현재 아이튠즈(iTunes) 99개국 톱 송 차트 1위에 오르며 올해 전 세계 솔로 중 최다 1위를 기록한 솔로 가수가 됐다. 아델(Adele)의 'Easy On Me'를 제친 기록이다.현재 아이튠즈 톱 송 차트에서 'Moon'(문) 이 110개국, 'Yours'는 99개국, 'Epiphany'(에피파니) 73개국, 'Awake'(어웨이크)가 61개국 1위에 오르며 진은 아이튠즈 60개국 이상에서 1위를 차지한 4곡 이상을 보유한 한국 최초이자 유일한 솔로 가수가 됐다.'Yours'는 21년 연말 지니어스 코리아(Genius Korea) 차트에서 한국 OST 중 1위를 차지하기도 했다.한편 'Yours'는 Asian Pop Music Awards(아시안 팝 뮤직 어워즈)의 'BEST OST(베스트 OST)'에 노미네이트되며 전 세계 팬들의 환호를 자아냈다.진은 독보적인 미모와 함께 감미로우면서도 청량한 보이스와 완벽한 보컬 실력, 특유의 깊은 호소력 등으로 미의 남신이자 보컬킹이라는 별명을 가지고 있다. 전 세계 음악팬들이 진과 ‘Yours'에 뜨거운 사랑과 찬사를 보내고 있다.김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr