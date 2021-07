'레인송' 대명사, 방탄소년단 정국 'Still With You' 비가 오면 듣고 싶은 노래 1위

(BTS)

방탄소년단정국의 자작곡스틸 위드 유비가 오면 듣고 싶은 노래위에 선정됐다글로벌 스타 팬덤 애플리케이션스타플레이'는 지난일부터일까지 총주 동안비가 오면 듣고 싶은 노래라는 주제로 투표를 실시했다해당 투표는 비가 내리는 날 들으면 촉촉한 감성이배가 되는레인송을 연상 시키는 곡 들을 후보로 진행했고 방탄소년단 정국의 자작곡가 총의 득표율로위를 차지했다는 정국이일 방탄소년단 데뷔주년을 맞이해 팬들에게 무료로 공개한 자작곡이다정국은 코로나팬데믹으로 많은 계획을 취소연기하며 방향을 잃은 것 같고 혼란스러웠다 말하며 팬들이 정말 보고 싶다는 그리움의 감정을에 담았다고 밝힌 바 있다가사 말 중나 홀로 춤을 춰도 비가 내리잖아이 안개가 걷힐 때 쯤 젖은 발로 달려 갈게의 의미는비가 코로나라면비가 오더라도 그 상태 그대로 팬들에게 가겠다는 의미라고 정국은 말했고 어떤 상황에서도 팬들에게 꼭 찾아가 함께 하겠다는 의미로 전해져 지극한 팬사랑도 느끼게 한다특히는 국내 주요 음원 사이트나 글로벌 음원 플랫폼 등에서 들을 수 없고 오직 음악 공유 플랫폼사운드클라우드에서만 정식 발매된 곡이다이에 리스너들의 감성을 섬세하게 터치하고 고막을 녹이는 정국의 보이스부터 아름다운 선율과 가사중독성 강한 대중성 있는 멜로디가 돋보이는가 음악을 사랑하는 많은 이들이 쉽게 접할 수 없다는 점에서 팬들은 큰 아쉬움을 나타내고 있다는 사운드클라우드에라는 제목으로 공개됐다. 투표 결과 소식이 전해진일 오후시경 소셜네트워크서비스트위터의 월드와이드전세계트렌드에위로 랭크되는 등 팬들의 축하가 이어지기도 했다한편정국의에 이어 김재환의찾지 않을게찬열의비가그리고 슈퍼주니어의사랑이 멎지 않게가 그 뒤를 이었다김순신 텐아시아 기자 soonsin2@tenasia.co.kr