마마무 휘인, 오늘(12일) 첫 정규 앨범 'IN the mood' 발매

가수 휘인(Whee In)이 업그레이드된 매력을 가득 품은 신보로 가요계에 귀환한다.휘인은 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 정규 앨범 '인 더 무드(IN the mood)'를 발매하고 글로벌 팬들 곁에 돌아온다.'인 더 무드'는 휘인이 지난해 1월 발매한 두 번째 미니 앨범 '휘(WHEE)'와 이어지는, '휘인(輝人)' 아이덴티티 2부작의 두 번째 이야기를 담고 있다. '휘'에서 빛(輝)을 매개체로 '가치 있는 나(Deserve)'에 대해 보여줬다면, '인 더 무드'에서는 '그 너머(Beyond)' 인간(人) 본연의 모습을 '휘인'이라는 오브제를 통해 선사한다.동명의 타이틀곡 '인 더 무드'는 알앤비(R&B)가 가미된 미디엄 템포 팝 장르로, "네 안의 무드(Mood)를 찾게 해주고 싶다"라는 메시지를 담고 있다. 휘인이라는 아티스트를 노래로 설명한다면 '인 더 무드'라고 생각이 들 만큼 가요계 대표 '올라운더'로서의 면모를 잘 담아낸 곡이다.휘인의 폭넓은 음악 스펙트럼을 확인할 수 있는 수록곡들 또한 주옥같다. '아이 노우 아이 노우 아이 노우 (비욘드)(I Know I Know I Know (Beyond))', '17', '불꽃 (Spark)', '바이트 미(Bite me)', '댄스 포 유(Dance 4 you)', '온 디 아일랜드(On The Island)', '아프로디테(Aphrodite)', '숨결 (Breeze)', '비터스윗(Bittersweet)', '히어 아이 엠(Here I Am)'까지, 휘인의 섬세한 보컬과 감성을 느낄 수 있는 다채로운 장르의 총 11곡이 알차게 수록됐다.특히 휘인은 전작에 이어 수록곡 '히어 아이 엠'의 작사에도 직접 참여해 짙은 음악색을 녹여냈다. 이 곡에서 그는 "어둠 속에서도 '히어 아이 엠'이라고 외치며 내 안의 빛을 믿고 나아가겠다"라는 메시지를 통해 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들을 향한 진심 어린 마음을 전해 감동을 더한다.이 외에도 수록곡 '17'에는 마마무 멤버이자 휘인과 15년 지기 '찐친' 화사(HWASA)가, '바이트 미'에는 Mnet '고등래퍼2' 우승자 출신 래퍼 김하온(HAON)이 피처링에 참여해 힘을 실었다. 휘인이 그간 다양한 아티스트와 음악적 시너지를 입증해온 만큼, 두 아티스트와 어떤 환상적인 케미스트리를 보여줄지 관심이 쏠린다.휘인은 업그레이드된 음악과 성숙해진 매력을 꾹꾹 눌러 담은, 오랜 시간 공들여 준비한 첫 정규 앨범을 통해 또 한 번 글로벌 팬심 저격에 나선다. 믿고 듣는 '보컬 퀸' 휘인이 올가을 어떤 색다른 감성으로 가요계를 사로잡을지 기대가 모아진다.휘인의 첫 번째 정규 앨범 '인 더 무드'는 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr