투모로우바이투게더, '화려한 영상美' 타이틀곡 MV 티저 공개

그룹 투모로우바이투게더가 신곡 'Chasing That Feeling' 뮤직비디오 티저를 공개했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 12일 0시(이하 한국시간) 하이브 레이블즈 유튜브 채널에서 정규 3집 '이름의 장: FREEFALL'의 타이틀곡 'Chasing That Feeling' 뮤직비디오 티저를 공개하고 컴백 열기를 최고조로 끌어올렸다.의미심장한 사운드가 긴장감을 자아내는 티저는 어두운 공간 속에서 신비한 불빛들이 빛나고, 이런 불빛들을 신비롭게 바라보는 투모로우바이투게더의 모습으로 시작된다. 함께였던 멤버들은 이어지는 장면에서 각자 다른 공간에 등장한다. 자동차에 시동을 거는 순간 전류가 흐르듯 불빛이 번지거나 도심 속 신호등 위에 아슬아슬하게 서 있는 등 신비로운 현상이 생기는 장면들이 영화 같은 영상미를 풍긴다.특히, 이번 티저에는 퍼포먼스 일부가 담겨 뮤직비디오 본편 및 전체 안무에 대한 기대감을 높인다. 다섯 멤버는 레트로한 느낌의 반주에 맞춰 역동적인 군무를 펼치고, 곡의 느낌을 생생하게 전하는 표정 연기로 시선을 사로잡는다.뉴웨이브 장르의 'Chasing That Feeling'은 질주감 있는 멜로디와 묵직한 비트, 신시사이저 사운드가 인상적인 곡으로, 있는 그대로 바라본 현실은 마냥 아름답지는 않지만, 이 고통마저 숙명으로 받아들이겠다는 소년들의 의지를 담았다.한편, 오는 13일 오후 1시 발매되는 '이름의 장: FREEFALL'은 현실로 활강하는 순간에서 시작해 마침내 대면한 현실에서 펼쳐지는 이야기를 다룬다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr