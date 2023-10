/ 사진제공=물고기뮤직

가수 임영웅이 180도 달라졌다.10월 8일 오전 임영웅 공식 채널을 통해 새 디지털 싱글 ‘Do or Die’ 뮤직비디오가 최초 공개됐다.뮤직비디오는 우주복을 입은 임영웅의 모습으로 시작되며, 온몸을 흔들 수밖에 없는 강렬한 비트와 중독성 강한 포인트 안무, 흥을 자극하는 가사, 화려한 영상미 등이 돋보이고 있다.특히 임영웅은 댄서들과 함께 칼군무를 소화하며 이전과는 차원이 다른 반전 매력으로 보는 이들을 설레게 하거나, 다채로운 스타일링으로 한층 더 훤칠해진 비주얼까지 자랑하고 있다.카리스마 가득한 눈빛으로 팬심을 자극하는 임영웅의 모습과 우주선, 우주 등 엄청난 스케일의 배경은 한 편의 영화를 보는 듯 신비하면서도 웅장한 분위기도 자아내고 있다.그동안 많은 아티스트와 작업해오며 감각적인 영상미와 완성도 높은 연출로 주목받고 있는 플립이블(Flipevil)이 뮤직비디오 연출을 맡았다.뮤직비디오만으로도 대중의 눈과 귀를 제대로 호강하게 한 임영웅의 ‘Do or Die’는 인생의 무대 위 주인공이 되어 후회 없는 매일을 보내려는 열정을 담은 곡으로, 임영웅이 작사에 참여했다.‘Do or Die’ 음원은 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 신곡 발표 외에도 임영웅은 2023 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’(아임 히어로)로 또 한번 하늘빛 축제를 펼친다.전국투어 콘서트의 시작인 서울 공연은 10월 27일, 28일, 29일 그리고 11월 3일, 4일, 5일 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 열린다. 대구 콘서트는 11월 24일과 25일, 26일 대구 엑스코 동관에서 개최된다.부산 콘서트는 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 12월 8일, 9일, 10일에, 대전컨벤션센터 제2전시장에서 진행되는 대전 콘서트는 12월 29일, 30일, 31일 진행된다. 광주 콘서트는 김대중컨벤션센터에서 2024년 1월 5일, 6일, 7일 열린다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr