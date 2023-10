/ 사진 = 하이어뮤직 제공

아티스트 BIG Naughty(서동현)가 ‘2023 롤드컵’ 젠지 응원송을 부른다.빅나티는 오는 7일 오후 6시 국내외 각종 온라인 음원 사이트를 통해 프로게임단 젠지 e스포츠(Gen.G Esports)와 함께한 ‘2023 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십(이하 ‘2023 롤드컵’)’ 젠지 응원송 ‘Rock The Cup(락 더 컵)’을 발매한다.‘롤드컵’은 세계 최대 규모의 e스포츠 대회로, 올해는 13회째를 맞아 5년 만에 한국에서 개최된다. 글로벌로 나아가는 아티스트로서 빅나티는 이번 ‘롤드컵’에 진출한 젠지 e스포츠와 프로젝트 응원송 ‘Rock The Cup’을 선보인다.‘Rock The Cup’은 세계 정상을 바라보는 젠지 선수단의 강력한 패기와 도전정신을 담은 곡이다. 빅나티가 공간감이 느껴지는 보컬로 ‘젠지’를 외치는 도입부에 이어 록 사운드와 일렉 기타 사운드가 화려하게 펼쳐진다. 빅나티의 트렌디한 보이스와 당찬 에너지로 전하는 젠지의 자신감이 국내외 음악 및 e스포츠 팬들의 심장을 두드릴 전망이다.이에 빅나티는 소속사 하이어뮤직을 통해 “최정상에 있는 젠지 선수들과 함께 작업할 수 있어 영광이다. 경기 전 선수들의 자신감을 북돋을 수 있는 응원가이자 경기 승리 후 모두 함께 즐길 수있는 곡이 되길 바란다. 젠지 팀이 한국을 대표해 계속 왕좌의 자리를 지키길 응원한다”라는 작업 소감을 전했다.한편, 빅나티는 지난달 발매한 싱글 ‘Vancouver 2(밴쿠버 2)’로 음원 차트에서 순항을 이어가며 리스너들의 큰 사랑을 받고 있다. 활발한 음악 활동과 더불어 다양한 페스티벌과 콘텐츠로도 팬들과 소통을 펼치고 있다.BIG Naughty (서동현)가 참여한 프로젝트 싱글 ‘Rock The Cup’은 오는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr