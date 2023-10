블랙핑크 제니, 'You & Me' 퍼포먼스 비디오 내일(6일) 공개

블랙핑크 제니가 스페셜 싱글 'You & Me' 정식 발매와 함께 퍼포먼스 비디오 공개를 깜짝 예고했다.YG엔터테인먼트는 5일 공식 블로그에 'JENNIE - ‘You & Me’ COLLAGE POSTER'를 게재했다. 독보적 아우라를 뿜어내고 있는 제니의 여러 순간들을 담은 이미지다.강렬한 레드 컬러 원피스 착장의 제니가 단박에 시선을 사로잡는다. 그는 보름달 앞에서 우아한 포즈를 취하는가 하면, 기분 좋은 미소와 더불어 천진난만한 표정을 짓는 등 다채로운 매력을 뽐냈다.여기에 'I Love You & Me Dancing in the moonlight', 'Nobody can see It's just You & Me tonight' 등 가사 일부가 적힌 스티커를 비롯 제니와 그를 에워싼 여덟 명의 댄서 크루의 실루엣 또한 눈길을 사로잡은 지점.YG 측은 "해당 포스터는 'You & Me' 관련 콘텐츠 촬영 현장 비하인드 컷을 한데 엮어낸 것"이라며 "팬 여러분들의 성원에 보답하고자 정식 음원 발매와 더불어 별도의 퍼포먼스 비디오를 준비했으니 많은 기대 부탁드린다"고 밝혔다.'You & Me'는 블랙핑크 월드투어에서 제니의 솔로 무대를 장식했던 곡이다. 보름달을 배경으로 펼치는 신비로운 퍼포먼스로 전세계 음악 팬들의 뜨거운 사랑을 받았다. 정식 음원은 내일(6일) 오후 1시 공개된다.한편 블랙핑크는 최근 180만여 명을 동원한 K팝 걸그룹 최대 규모 월드투어 'BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]'를 성황리에 마쳤다. 아시아 아티스트 최초의 헤드라이너로 활약한 미국 코첼라 페스티벌(양일 합산 25만 명)과 영국 하이드파크(6만 5천 명)까지 더하면 무려 211만 5천여 명의 관객들과 호흡했다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr