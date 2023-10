큐브 엔터테인먼트

그룹 (여자)아이들(미연, 민니, 소연, 우기, 슈화)이 신곡 'I Want That'(아이 원트 댓)의 뮤직비디오 티저 영상을공개했다.큐브 엔터테인먼트는 오늘(4일) 오전 9시(한국 기준) (여자)아이들 공식 유튜브 채널을 통해 (여자)아이들의 미국EP 앨범 'HEAT'(히트)의 타이틀곡 'I Want That'(아이 원트 댓)의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 25초 가량의 뮤직비디오 티저는 잔잔한 파도 소리와 함께 청순한 분위기를 뽐내는 (여자)아이들의 모습과총을 겨누고 있는 장면이 교차되며 본편에 대한 기대감을 한껏 끌어올렸다.특히 티저 말미에는 'I Want That'의 일부 가사와 강렬한 사운드의 비트가 흘러나와 액션 영화의 예고편을 보는듯 한 강력한 흡입력을 만들었다.‘HEAT’는 (여자)아이들의 첫 영어 전곡 앨범으로 활기 넘치는 팝 에너지가 가득 담긴 타이틀곡 'I Want That'(아이 원트 댓)을 포함해 총 5곡이 담겨있다.타이틀곡 'I Want That'은 키치한 분위기를 더하는 베이스와 클럽 댄스 비트가 멤버들의 강력한 보컬이 만난 곡으로 (여자)아이들만의 색깔로 리스너들의 취향을 정조준할 예정이다.한편, (여자)아이들의 미국 첫 번째 EP 앨범 'HEAT'는 오는 6일 오전 9시(한국 기준) 스포티파이(Spotify), 애플뮤직(Apple Music), 아마존 뮤직(amazon music), 디저(deezer)를 통해 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr