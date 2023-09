[공식] 박원, 오늘(10일) 신곡 ‘자격’ 발매

가수 박원이 ‘Project For You(프로젝트 포 유)’의 첫 번째 가창자로 나선다.10일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 박원이 부른 싱글 ‘자격’이 발매된다.‘자격’은 상대에 대한 복잡한 마음을 그린 발라드 곡으로, 박원만의 호소력 짙은 목소리가 더해져 듣는 이들에게 가슴 먹먹한 여운을 전할 예정이다.박원은 ‘Project For You’를 통해 “‘자격’은 사랑하면서 한 번쯤 겪어봤을 짙은 외로움, 자격지심 그리고 이기심에 대한 감정을 담아낸 곡”이라며 “지친 일상 속 제 목소리가 많은 분께 조금이나마 위로와 힘이 되었으면 좋겠다”고 소감을 전하기도 했다.앞서 박원은 ‘all of my life(올 오브 마이 라이프)’, ‘노력’ 등 다수의 히트곡을 배출하며 감미로운 보이스의 대표 주자로 활약해왔다. 이외에도 ‘미스터 션샤인’, ‘사이코지만 괜찮아’ 등 수많은 드라마 OST에 함께했을 뿐만 아니라 꾸준한 음악 작업과 방송 출연 등 활발한 활동을 이어가고 있다.이번 싱글은 ‘Project For You’라는 이름으로 발표하는 첫 앨범이기도 하다. ‘당신을 위해 노래’라는 의미를 담은 만큼 앞으로도 박원을 비롯해 다양한 가창자들과 함께하며 리스너를 만날 계획이다.박원은 ‘자격’ 음원 발매와 동시에 라이브 클립도 오픈한다. 라이브 클립은 ‘Project For You’ 공식 SNS 채널을 통해 만나볼 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr