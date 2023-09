'이규한♥' 브브걸 유정, 연애하니 더 상큼해…팬 콘서트 포스터 공개

그룹 브브걸(BBGIRLS)이 늦여름 축제 속으로 팬들을 초대한다.7일 정오 브브걸(민영, 유정, 은지, 유나) 공식 SNS 채널을 통해 ‘BBGIRLS 1ST FANCON ’(브브걸 첫 번째 팬 콘서트 <원 모어 타임>)의 단체 포스터가 공개됐다.브브걸은 석양이 비치는 바다를 배경으로 화려한 비주얼을 자랑하는가 하면, 건강미가 돋보이는 컬러풀한 착장으로 시선을 사로잡았다. 멤버들은 성숙함과 사랑스러운 매력을 동시에 발산, ‘첫사랑 재질’ 미모를 선사하며 팬들의 설렘을 이끌어냈다.특히 ‘神인 아이돌’ 브브걸은 아이돌력 충만한 포즈와 표정으로 이목을 집중시켰고, 마치 이들만의 늦여름 축제 현장에 팬들을 초대하는 것 같은 콘셉트로 첫 번째 팬 콘서트를 향한 기대감을 불러 모았다.단체 포스터를 통해 서머퀸의 진면모를 보여준 브브걸은 앞서 팬 콘서트 ‘ONE MORE TIME’ 개최 소식을 알려 주목받았다. 데뷔 아래 처음으로 선보이는 팬 콘서트 ‘ONE MORE TIME’은 팬들에게도 멤버들에게도 특별한 의미를 지니고 있으며, 브브걸은 팬들에게 영원한 설렘과 추억을 안길 전망이다.최근 신곡 ‘ONE MORE TIME’으로 색다른 변신을 시도했던 브브걸이 다시 한번 ‘서머퀸’의 다이내믹한 매력을 예고한 만큼, 오는 8일 티켓 오픈 역시 팬들의 뜨거운 반응이 이어질 것으로 예상된다.한편, 브브걸의 첫 번째 팬 콘서트 ‘ONE MORE TIME’은 10월 7일 개최되며, 티켓은 9월 8일 오후 8시 멜론티켓에서 오픈될 예정이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr