/ 사진제공=어도어

뉴진스(NewJeans)가 데뷔 후 처음으로 'MTV 비디오 뮤직 어워드(MTV Video Music Awards, 이하 'MTV VMA')'에 노미네이트 됐다.미국 '2023 MTV VMA'가 1일(이하 현지시간) 공식 홈페이지에 발표한 추가 노미네이트 명단에 따르면, 뉴진스는 '올해의 그룹(Group of the Year)' 부문 후보에 올랐다. 뉴진스가 주류 팝 시장의 저명한 시상식에서 수상 후보에 오른 것은 데뷔 1년 만에 이번이 처음이다.뉴진스는 이번 미니 2집 'Get Up'으로 역대 K-팝 그룹 가운데 데뷔 후 최단기간 '빌보드 200 정상을 밟고, 타이틀곡 3곡을 동시에 '핫 100'에 진입시키는 등 글로벌 돌풍을 일으켰다. 또한, 지난달 미국 '롤라팔루자 시카고'와 일본 '서머소닉' 등 해외 대형 페스티벌에 연이어 출연하기도 했다.한편, 뉴진스의 글로벌 차트 흥행은 두 달째 이어지고 있다. 영국 오피셜 최신 차트(9월 1일 자)에서 '겟 업(Get Up)'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 '슈퍼 샤이(Super Shy)'가 싱글 차트 '톱 100'에서 85위에 올라 8주 연속 차트인했다. 이 곡은 7월 14일 자 차트에 59위로 진입한 뒤 자체 최고 순위 52위(7월 28일 자)를 찍었고, 잠시 주춤하다가 역주행하는 등 롱런 인기 양상을 보이고 있다.뉴진스는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서도 호성적을 이어가고 있다. 'Super Shy'는 스포티파이 글로벌 '위클리 톱 송'(8월 31일 자)에서 17위, 스포티파이 미국 '위클리 톱 송'에서는 55위를 차지하며 8주째 차트인 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr