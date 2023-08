Young K 영케이 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

DAY6(데이식스) Young K(영케이)가 선공개곡 'let it be summer'(렛 잇 비 서머) 뮤직비디오 티저를 공개했다.Young K는 9월 4일 첫 정규 앨범 'Letters with notes'(레터스 위드 노트) 발매에 앞서 8월 25일 오후 6시에 정규 1집의 3번 트랙인 'let it be summer' 음원과 뮤비를 선공개한다.티저 영상 속 Young K는 초록빛이 반짝이는 숲길을 거침없이 달리고 파란 하늘을 배경 삼아 일렉 기타를 치는 등 청량감 가득한 비주얼로 여름 청춘을 의인화했다. 또한 영상 말미 Young K가 누군가와 등을 맞대고 있는 장면이 더해졌다.선공개곡 'let it be summer'는 Young K가 작사, 작곡한 노래로 '한평생 여름처럼 뜨겁게 살고 싶은 마음'을 여름의 끝자락에 실어 전한다. 작열하는 태양이자 곧 쏟아지는 빗줄기처럼 박진감 넘치는 기타 사운드와 영케이의 보컬이 만나 열정 에너지를 완성했다.Young K는 컴백을 기념해 오는 9월 1일부터 3일까지 사흘간 서울 노원구 광운대학교 동해문화예술관에서 첫 번째 단독 콘서트 'Young K Solo Concert 〈Letters with notes〉'를 개최한다.영케이는 9월 4일(월) 오후 6시에 정규 1집 'Letters with notes'와 타이틀곡 '이것밖에는 없다'를 정식 발매한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr