KCON LA 2023, 있지→아이브 출격 확정…K-컬처 대축제 완성한다

케이콘은 전 세계적으로 각광받는 K-컬처를 다채로운 콘텐츠로 전파하는 세계 최대 K-컬처 페스티벌이다. 그 중 컨벤션은 이러한 케이콘의 상징성과 맞닿아 있는 프로그램이자, K-컬처의 모든 것을 집약적으로 만나볼 수 있는 곳이다. 'KCON LA 2023'에서는 글로벌 GenZ들의 문화를 저격한 풍성한 체험들로 K-컬처에 흠뻑 빠질 수 있는 컨벤션 콘텐츠들이 마련됐다고 해 기대를 높인다.테마는 'BE A KCONer(비 어 케이코너)'다. 'KCONer'는 K-POP과 K-컬처를 통해 자신을 발견하며, 다른 사람들과 연대하고 새로운 유행을 만들어내는 사람을 뜻한다.컨벤션 콘텐츠 구성은 체험을 마무리한 후 '하나의 여정'을 마쳤다고 느낄 수 있도록 짜임새 있게 기획됐다. 관객은 각 구역에서 미션을 모두 수행하고, 진정한 KCONer로 거듭났음을 증명하는 ID 카드를 받는 형식이다.컨벤션의 주요 공간 및 프로그램으로는 'KCON SQUARE(케이콘 스퀘어)', 'KPOP(케이팝)', 'K-STORY(케이-스토리)', 'LIFESTYLE(라이프스타일)', 'PANEL&WORKSHOP(패널&워크숍)', 'KCON STAGE(케이콘 스테이지)', 'DANCE ALL DAY(댄스 올 데이)', 'CJ LIVE STUDIO(CJ 라이브 스튜디오)', 'SHOWCASE: NICE TO MEET U(쇼케이스: 나이스 투 미트 유)', 'KCONers' Choice(케이코너스 초이스) 등이 있다.▲아티스트가 내 메시지를 본다고? 쌍방향 놀이 콘텐츠로 GenZ 몰입감 확대컨벤션 여정의 출발지와 도착지는 'KCON SQUARE'다. 이곳에는 아티스트에게 전하고 싶은 메시지를 실시간 빔을 통해 송출하는 'INTERACTIVE DIGITAL WALL(인터랙티브 디지털 월)', 팬들이 함께하는 'FANDOM(팬덤)' 프로그램이 있다. 초입부터 K-컬처 여정에 대한 몰입감을 더하며, 관객과 K-컬처의 거리를 한층 더 좁힐 기회를 제공할 것으로 보인다.'KPOP' 공간에서는 아티스트 AR 필터와 함께 사진을 찍을 수 있는 포토 스튜디오와 'MEET & GREET(미트 앤 그리트)' 아티스트가 읽을 팬레터를 작성하는 'MESSAGE PLAYGROUND(메시지 플레이그라운드)'를 체험할 수 있다. 'K-STORY'에서는 사랑, 분노, 용기 등 자신이 원하는 감정을 선택하면 그에 맞는 드라마·예능의 명대사를 영수증으로 받아볼 수 있다. 스폰서 부스에서 배포하는 입장 쿠폰을 받으면, 'LIFESTYLE' 공간 내 '라이프스타일 프라자'에서 충전의 시간을 가질 수 있다. 언제나 디지털 디바이스와 함께하는 GenZ의 성향을 고려한 이 휴식 공간에서는 디지털 디바이스 충전까지 가능하다.아티스트와 한 무대에 오르고 싶다면, 가장 주목해야 할 곳은 'DANCE ALL DAY'다. 드림스테이지로 향하는 관문 같은 곳이기 때문이다. 드림스테이지는 팬과 아티스트가 크립토닷컴 아레나 SHOW 무대를 함께 꾸미는 코너로, 드림스테이지에 오를 팬은 'DANCE ALL DAY'에서 오디션을 거쳐 선정된다. 무엇보다 드림스테이지에는 ITZY(있지), IVE(아이브), ZEROBASEONE(제로베이스원) 등 글로벌 아이돌이 본쇼 무대에 함께할 예정으로, 전 세계 팬들의 적극적인 참여가 예상된다.▲ K-컬처 주역들이 온다! 다채로운 이야기 꽃피는 소통형 콘텐츠 눈길'PANEL&WORKSHOP' 세션에서는 아티스트, 인플루언서 등 K-컬처를 대표하는 쟁쟁한 출연진이 등장해 인터랙티브형 프로그램을 진행한다. 이들은 GenZ의 라이프 스타일, 문화, 관심사 등을 직접 체험해볼 수 있는 시간부터 세계적으로 사랑받고 있는 K-콘텐츠의 비하인드까지 생생한 이야기를 들려줄 전망이다.‘KCON STAGE’는 아티스트를 가장 가까운 거리에서 볼 수 있는 메인 스테이지다. 이곳에서는 아티스트와 팬들이 함께할 수 있는 다양한 프로그램과 라이브 스트리밍이 진행된다. 'CJ LIVE STUDIO'에서는 LA 유명인사들과 아티스트가 게임과 음악을 즐기는 토크쇼가 보이는 라디오 형식으로 진행되어 많은 관객들에게 즐거움을 선사할 계획이다.케이콘이 주목하는 아티스트들이 스페셜 퍼포먼스를 펼치고 팬들과 소통하는 'SHOWCASE: NICE TO MEET U'에는 베리베리(VERIVERY)·에잇턴(8TURN) 등 글로벌 유망주 아이돌 6개 그룹이 출연을 알려 화제된 바 있다. 이에 더해 지난 7일, 올해 데뷔 예정인 신인 보이그룹 라이즈(RIIZE)의 합류가 확정되며 쇼케이스 무대에 대한 기대감이 치솟고 있다. 이들은 현지 무대를 넘어 전 세계 생중계를 통해 글로벌 팬들과 소통할 예정이다.이밖에도 KCONer가 선정한 아티스트에게는 특별한 부스를 설치해주는 'KCONers' Choice' 등 다양한 인터랙티브 콘텐츠가 흥미를 끌어올린다.'KCON LA 2023'은 8월 18일부터 20일까지 사흘간 크립토닷컴 아레나와 LA Convention Center(LA 컨벤션 센터)에서 개최된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr