로꼬, 1년 만에 컴백…17일 'INEEDYOURLOVE' 발매 확정

로꼬 (Loco)가 오랜만에 신곡으로 돌아온다.로꼬는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 신곡 'INEEDYOURLOVE (아이 니드 유어 러브)'를 발매한다.'INEEDYOURLOVE'는 로꼬가 지난해 7월 화사와 함께 선보인 'Somebody (썸바디)' 이후 자신의 이름으로는 약 1년 만에 준비한 신곡이다. 그 사이에도 로꼬는 'TTFU', '맛있는 거 옆에', 'Be Ready (비 레디)' 등의 프로젝트 음원을 꾸준히 발매하고, 각종 힙합 페스티벌 무대로도 팬들을 만난 바 있다.앞서 지난 7일과 오늘 (8일) 로꼬는 자신의 SNS에 'INEEDYOURLOVE' 발매 소식을 깜짝 공개했다. "I feel so WEAK right now as many people might have forgotten about me.. Please RT & spread the words for me! (많은 사람들이 저를 잊었을지도 모른다는 생각에 조금 주눅이 들어요.. 리트윗해서 많이 퍼트려주세요!)"라는 의미심장한 문구도 함께 공개돼 궁금증을 불러일으킨다.로꼬는 트렌디한 랩 스타일과 진정성 있는 가사로 꾸준히 큰 사랑을 받고 있는 국내 힙합 씬의 대표 아티스트다. 올 여름 로꼬가 어떤 신곡으로 팬들에게 시원함과 반가움을 선사할지 이목이 집중된다.한편, 로꼬의 신곡 'INEEDYOURLOVE'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr