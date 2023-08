트와이스 지효 / 사진제공=JYP엔터테인먼트

트와이스 지효가 첫 솔로 앨범의 타이틀곡 'Killin' Me Good'(킬링 미 굿) 음원 일부를 선공개했다.지효는 8월 18일 미니 1집 'ZONE'(존)과 타이틀곡 'Killin' Me Good'을 발매하고 솔로 아티스트로 데뷔한다. 트와이스의 새로운 솔로 주자로서 이목이 집중되는 가운데 미국 그래미는 8월 1일(현지시간) 홈페이지를 통해 '8월에 꼭 들어봐야 할 15장의 앨범'(15 Must-Hear Albums This August: Jon Batiste, Jihyo, The Hives & More)을 소개했고 여기에 지효의 앨범 'ZONE'을 선정했다.그래미는 지효를 "열정적이고 에너지 넘치는 퍼포먼스와 파워풀한 보이스로 정평이 난 아티스트"라 평했고 "역사상 가장 큰 호평을 받고 있는 K팝 걸그룹 중 하나인 트와이스가 그들의 실력을 솔로와 유닛 활동으로 확장하기 시작했다. 이제는 리더 지효가 유니크한 색깔을 세상에 선보일 차례"라고 지효를 조명했다.또한 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 4일 0시 강렬한 가사를 입은 타이틀곡 'Killin' Me Good' 음원 일부와 음원 선공개 영상 'Snippet of Killin' Me Good'(스니펫 오브 킬링 미 굿)을 게재했다.앞서 공식 SNS 채널에 악기 사운드와 비트 소스로만 구성된 짧은 영상과 지효의 목소리가 더해진 스포일러 콘텐츠로 'Killin' Me Good' 힌트를 조금씩 오픈했다.'지효 그 자체'를 보여주는 타이틀곡 'Killin' Me Good'은 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사했고 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 린드그렌(Lindgren), 몬스터즈 앤 스트레인저스 작가 마르쿠스 로맥스(Marcus Lomax) 등 유명 작가진이 함께 완성했다.8월 18일 오후 1시(미국 동부시간 기준 0시)에 정식 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr