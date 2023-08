브브걸 / 사진제공=워너뮤직코리아

그룹 브브걸(BBGIRLS)이 다시 한번 새로운 출발을 알린다.브브걸(민영, 유정, 은지, 유나)은 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 신보 ‘ONE MORE TIME’(원 모어 타임)을 발매, 한층 업그레이드된 ‘서머퀸’의 모습을 보여준다.신보 ‘ONE MORE TIME’은 새롭게 리브랜딩 된 브브걸의 아이덴티티와 사운드, 그리고 네 멤버들의 끈끈한 우정을 엿볼 수 있는 특별한 앨범으로, 동명의 타이틀곡 ‘ONE MORE TIME’을 포함해 ‘LEMONADE’(레모네이드) 총 2곡이 수록된다.타이틀곡 ‘ONE MORE TIME’은 소울펑크의 거장 릭 제임스(Rick James)의 ‘Give To Me Baby’(기브 투 미 베이비)를 샘플링한 곡으로, 중독성 있는 레트로 팝 사운드가 매력적이다. ‘브브걸’로 뭉쳐 멋진 행보를 그려나갈 멤버들의 당찬 메시지가 담겨 있으며, 무더위를 날릴 브브걸표 사이다 보컬과 시원한 퍼포먼스 역시 만나볼 수 있다.‘LEMONADE’는 기분 좋은 여름 무드가 느껴지는 트렌디한 팝 사운드의 곡으로, 브브걸만의 청량한 에너지는 물론 한층 더 물오른 ‘서머퀸’의 매력도 담고 있다.브브걸은 3일 오후 6시 방송되는 Mnet ‘엠카운트다운’에서 ‘ONE MORE TIME’ 무대를 최초로 공개할 예정이다. 브브걸의 신보 ‘ONE MORE TIME’은 3일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr