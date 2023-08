사진제공='ONE MORE TIME' 티저 영상 캡처

그룹 브브걸(BBGIRLS)의 신곡 ‘ONE MORE TIME’ 음원 일부가 베일을 벗었다.브브걸(민영, 유정, 은지, 유나)의 컴백이 하루 앞으로 다가온 가운데, 이들은 2일 정오 공식 SNS 채널을 통해 ‘ONE MORE TIME’(원 모어 타임) 뮤직비디오 티저 영상을 공개, 화려한 귀환을 예고했다.뮤직비디오 티저 속 브브걸은 한층 무르익은 비주얼을 자랑했다. 또한 당당한 애티튜드와 시크한 아우라로 분위기 장인 면모를 뽐냈다.네 사람은 각기 다른 매혹적인 분위기를 풍기는 동시에 강렬한 아이콘택트로 팬심을 사로잡았다. 성숙해진 카리스마를 통해 새로운 모습의 ‘서머퀸’을 보여줬다.뮤직비디오 티저 영상에선 신곡 ‘ONE MORE TIME’ 음원 일부도 최초로 공개됐다. 짧지만 강한 중독성을 남긴 멜로디와 시원한 가창력을 들어볼 수 있다.브브걸의 ‘ONE MORE TIME’은 오는 3일 오후 6시 각 음원사이트를 통해 발매될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr