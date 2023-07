방탄소년단 지민 ‘Set Me Free Pt.2’ 뮤직비디오, 1억뷰 돌파

방탄소년단 지민이 솔로 곡으로 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.지민 첫 솔로 앨범 ‘FACE’에 수록된 ‘Set Me Free Pt.2’ 뮤직비디오의 유튜브 조회 수가 30일 오후 1시 44분 경 1억 건을 넘어섰다.‘Set Me Free Pt.2’는 110개 국가/지역 아이튠즈 ‘톱 송’ 차트 1위를 시작으로, 일본 오리콘 ‘주간 디지털 싱글 랭킹’ 1위, 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 싱글차트(4월 1일 자) ‘핫 100’ 30위 등 전 세계적으로 인기를 얻었다.‘Set Me Free Pt.2’는 아픔과 슬픔, 공허함 등 내면의 다양한 감정들을 떨치고 자유롭게 나아가겠다는 결연한 의지가 담긴 곡이다. 강렬한 브라스와 드럼라인, 오케스트라 사운드와 합창(Choir) 사운드가 곡의 웅장한 분위기를 극대화한다.원형 구조의 공간 속 지민과 댄서들의 군무가 웅장미를 더하는 뮤직비디오는 다양한 각도와 움직임의 카메라 워크, 조명이 어우러지는 역동적인 연출을 통해 마치 굴레 안에서도 방황과 상처를 극복하려는 의지를 담았다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr