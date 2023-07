가수 경서. /사진제공=꿈의엔진

드라마 '킹더랜드' OST ‘Everyday With You’ 앨범 표지. /사진제공=모스트콘텐츠

가수 경서가 드라마 ‘킹더랜드’ OST ‘Everyday With You’로 이준호, 임윤아의 로맨스 서사를 더한다.JTBC 토일드라마 ‘킹더랜드’의 OST ‘Everyday With You’는 처음에는 삐걱대던 구원(이준호 분)과 천사랑(임윤아 분)이 서로에게 빠져들어 가면서 조금은 어설프지만 달콤하고 풋풋한 사랑을 이어가는 과정을 그려낸 곡이다. 두 사람만의 서사를 완성하는 동시에 듣는 이들의 연애 세포를 깨운다.감성적인 기타 사운드와 피아노 선율이 더해진 밝고 경쾌한 느낌의 곡으로 설레는 마음을 담은 가사와 경서의 달콤하고 청량한 보이스가 어우러져 드라마의 설렘 포인트를 잘 살려냈다. 싱어송라이터 박호경, 백창재와 함께 작업해 곡의 완성도를 높였다.메가 히트곡인 ‘밤하늘의 별을(2020)’로 데뷔한 후 보컬리스트로 끝없는 성장세를 보이는 경서는 최근 서머송 ‘어디든 가자(Feat. 허성현)’, 첫 미니앨범 ‘ONGOING(온고잉)’의 타이틀 ‘첫 키스에 내 심장은 120BPM’ 등 특유의 유니크한 매력이 잘 드러나는 곡으로 활동을 이어가며 대중들의 사랑을 받고 있다.경서가 부른 ‘킹더랜드’ OST Part.9 ‘Everyday With You’는 30일 오후 6시부터 각종 음원 플랫폼을 통해 만나볼 수 있다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr