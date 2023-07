루네이트 / 사진제공=판타지오

그룹 루네이트(LUN8)가 깜짝 콘텐츠 선물로 활동의 여운을 이었다.루네이트(진수·카엘·타쿠마·준우·도현·이안·지은호·은섭)는 지난 26일 오후 8시 공식 유튜브 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘CONTINUE?’(컨티뉴?) 수록곡 ‘Live In The Moment’(리브 인 더 모먼트)의 스페셜 필름을 공개했다.최근 더블 타이틀곡 ‘Wild Heart’(와일드 하트)와 ‘Voyager’(보야저) 활동을 성공적으로 마친 루네이트는 이번 앨범의 마지막 트랙인 ‘Live In The Moment’의 스페셜 필름으로 팬들의 아쉬움을 달랬다.스페셜 필름에서 루네이트는 펑키한 올드 스쿨 감성의 사운드에 맞춰 청량한 퍼포먼스를 선보였다. 하늘 높이 점프하거나 함께 웃고 뛰어노는 모습은 보는 이들에게 기분 좋은 에너지를 전했다. 영상 말미에는 멤버 2명씩 페어 안무로 음악 방송 무대와는 또 다른 쾌활한 케미스트리를 발산하며 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았다.5세대 신예 루네이트는 지난달 15일 미니 1집 ‘CONTINUE?’를 발매하고 더블 타이틀곡 ‘Wild Heart’와 ‘Voyager’로 활발한 활동을 펼쳤다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr