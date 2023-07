권진아, 오는 8월 10일 DS 'Love Me Love Me' 발매

싱어송라이터 권진아가 오는 8월 10일 신곡을 발표한다.27일 소속사 안테나는 "권진아가 내달 10일 DS 'Love Me Love Me'를 발매한다. 여름 감성과 잘 어우러지는 권진아의 청량한 매력에 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 밝혔다.권진아의 신곡 발매는 지난 3월 EP 'The Flag'(더 플래그) 이후 약 5개월 만이다. 권진아는 그간 감성 발라드를 포함해 R&B, 댄스, 록 등 다양한 장르로 폭넓은 음악적 스펙트럼을 입증한 만큼 이번 신곡에도 기대가 쏠린다.지난 2016년 정규 1집 '웃긴 밤'으로 데뷔한 권진아는 직접 곡 작업에 참여하며 독보적인 음악적 색채를 드러냈다. 올해 초에는 데뷔 후 최대 규모의 단독 콘서트 'The Flag'를 개최, 3회차 공연을 전석 매진시키며 뜨거운 인기를 실감케 했다.한편, 권진아는 내달 10일 DS 'Love Me Love Me'을 발표한다. 이에 앞서 오는 29~30일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 마스터카드홀에서 2023 권진아 팬 콘서트 'Love Me'를 열고 팬들과 만난다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr