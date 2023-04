사진제공=티오피미디어

가수 김우석이 팬들과 컴백 파티를 열고 행복한 시간을 보냈다.지난 10일 김우석은 네이버 바이브 '파티룸'에 출연해 팬들과 컴백 파티를 가졌다.김우석은 이날 파티 시작에 앞서 팬들과 직접 만날 수 있어 행복했다고 말했다. 팬데믹으로 인해 비대면으로 팬들을 만나야 했던 그는 오랜만에 꽉 찬 음악방송 무대에 섰다. 김우석은 "팬들을 대면으로 만나니 긴장됐지만 더 힘이 났다"고 말했다.김우석은 미니 4집 '블랭크 페이지(Blank Page)' 프로듀싱에 참여했다. 그는 타이틀곡 '던(Dawn)'을 비롯해 '인트로 : 블랭크 페이지(Intro: Blank Page)', '러브 앤 헤이트(Love and Hate)', '헤븐, 아 유 데어(Heaven, Are you there)', '슬립(Slip)', '그리워하면' 등 전곡 작곡·작사에 이름을 올렸다. 김우석은 "저의 음악을 온전히 느낄 수 있을 것"이라고 자신했다.특히 김우석은 지난 8일 MBC '쇼! 음악중심'에서 'Dawn(던)' 뮤직비디오 속 한 장면을 재연해 화제가 됐던 바. 해당 장면은 '시간의 틈에 갇혀 목소리를 잃은 세이렌'을 표현한 것. 이에 대해 김우석은 "여러 해석이 있지만 여러분이 생각하는 게 답"이라며 다채로운 매력을 강조했다.방송을 마무리하며 김우석은 "팬들과 직접 대화할 수 있어서 신기했고 즐거웠다"고 소감을 남겼다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr