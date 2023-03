보아, 데뷔 20주년 기념 콘서트 오늘 개막

가수 보아(BoA)의 데뷔 20주년 기념 콘서트가 오늘(11일) 막을 올린다.‘BoA 20th Anniversary Live - THE BoA : Musicality’(보아 20th 애니버서리 라이브 – 더 보아 : 뮤지컬리티)는 11~12일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 펼쳐져 높은 관심이 기대된다.특히 이번 공연은 2020년 데뷔 20주년을 맞은 보아의 독보적인 음악 히스토리를 한번에 되돌아볼 수 있는 콘서트이자, 2019년 ‘BoA LIVE TOUR 2019 - #mood in SEOUL’(보아 라이브 투어 2019 - #무드 인 서울) 이후 오랜만에 선보이는 단독 공연인 만큼, 음악팬들의 뜨거운 반응이 예상된다.또한 보아는 콘서트 개최 공지와 동시에 세트리스트도 선공개, 이번 공연에서 ‘No.1’(넘버원), ‘My Name’(마이 네임), ‘VALENTI’(발렌티) 등 히트곡 퍼레이드는 물론, ‘Girls On Top’(걸스 온 탑), ‘Eat You Up’(잇 유 업), ‘Better’(베터) 등 보아의 독보적인 춤선을 만날 수 있는 퍼포먼스 무대도 선보일 것을 예고해 기대감을 증폭시켰다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr