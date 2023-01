ITZY, 2연속 '밀리언셀러'…'CHESHIRE' 출고량 100만 장 돌파

'(있지 첫 번째 월드투어 <체크메이트>) 일환으로 필리핀 마닐라 단콘을 개최한다. 본 공연은 ITZY의 2023년 첫 해외 단독 공연으로 지난해 8월 서울, 10월과 11월 미국 8개 도시를 뜨겁게 달군 열기를 이어 글로벌 팬심을 사로잡을 것으로 기대를 모은다. 이후 1월 28일 싱가포르, 2월 4일 인도네시아 자카르타, 2월 22일~23일 일본 치바, 26일 대만, 4월 8일 태국 방콕에서 무대를 펼치고 총 6개 도시 8회 규모의 아시아 공연을 펼친다.





그룹 '2연속 밀리언셀링 아티스트'에 등극했다.ITZY가 2022년 11월 30일 발표한 앨범 'CHESHIRE'는 1월 12일 기준 써클차트(구 가온차트) 누적 출고량 100만 장을 돌파했다.지난해 7월 발매한 미니 5집 'CHECKMATE'(체크메이트)와 이번 음반이 연이어 밀리언셀러를 달성, 이로써 ITZY는 K팝 4세대 걸그룹 최초로 다수의 작품을 밀리언셀러 반열에 올리며 확실한 '글로벌 대세 걸그룹' 존재감을 빛냈다.'CHESHIRE'는 앞서 음반 집계 사이트 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일 동안의 음반 판매량) 63만 3248장을 돌파해 첫 초동 하프 밀리언셀러를 기록하고 자체 최고 성적을 썼다. 써클차트 2022년 11월 월간 앨범 차트에서는 누적 출고량 77만 9455장으로 1위를 차지했다.예지, 리아, 류진, 채령, 유나 다섯 멤버는 팬들의 커다란 사랑에 보답하기 위해 2월 12일 서울 강서구 KBS 아레나에서 두 번째 공식 팬미팅 'ITZY The 2nd Fan Meeting 있지 믿지, 날자! "To Wonder World"'(있지 두 번째 팬미팅 있지 믿지, 날자! "투 원더 월드")를 개최한다. 오프라인 공연과 동시에 Beyond LIVE 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행하고 더 많은 글로벌 믿지(팬덤명: MIDZY)와 시공간을 초월한 추억을 쌓는다.한편 ITZY는 1월 14~15일데뷔 첫 월드투어 'ITZY THE 1ST WORLD TOUR