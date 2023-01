사진 제공 = 포켓돌스튜디오

크로스오버 그룹 에스페로(Espero)가 스페셜 쇼에 이어 데뷔 첫 토크쇼를 연다.에스페로(남형근, 허천수, 켄지, 임현진)는 오는 18일 오후 8시 네이버 NOW.(나우)를 통해 ‘에스페로 winter Romance concert with 김호중’ 개최는 물론 네이버 바이브 파티룸을 통해 팬들과 첫 소통에 나선다.이날 '에스페로 winter Romance concert with 김호중'에서는 타이틀곡 ‘Endless’(엔드리스)를 함께한 ‘한국의 파바로티’ 김호중이 함께 출격한다. 에스페로의 웅장한 하모니와 김호중의 목소리가 만나 압도적인 무대를 선보일 예정이다.특히 대한민국 대표 작곡가 조영수와 김호중의 특급 지원 속 화려하게 데뷔한 에스페로는 현재 크로스오버 그룹 중 최초·최단기간에 국내 최대 음원사이트 멜론 TOP100에 진입했다. ‘에스페로 winter Romance concert with 김호중’을 통해 어떤 무대들로 대중을 단숨에 사로잡을지 기대가 모인다.여기에 에스페로는 ‘에스페로 winter Romance concert with 김호중’ 종료 직후 네이버 바이브 파티룸을 통해 데뷔 첫 토크쇼를 연다. 이날 에스페로는 그동안 팬들과 나누지 못했던 다채로운 이야기를 나눈다. 무대 아래 에스페로의 다채로운 매력까지 확인할 수 있다.에스페로는 스페셜 쇼에 앞서 오늘(6일) 오후 4시 네이버 NOW.에서 ‘에스페로 winter Romance concert with 김호중’ 디렉터컷을 선공개한다. 해당 영상은 에스페로와 김호중의 데뷔 콘서트 뒷이야기가 담겨 있어 궁금증을 자아낸다.한편, ‘에스페로 winter Romance concert with 김호중’은 18일 오후 8시 네이버 NOW.를 통해 만나볼 수 있으며, 직후 네이버 바이브 파티룸을 통해 첫 토크쇼가 개최된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr