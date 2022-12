(사진=JMG(로칼하이레코즈) 제공)



싱어송라이터 데이비드 오가 신곡 ‘U (너에게)’로 리스너들의 마음을 사로잡았다.



지난 28일 데이비드 오의 신곡 ‘U (너에게)’는 멜론 최신 차트에 진입, 42위(오전 10시)를 기록해 음악 팬들의 이목을 끌었다. 이와 함께 지니 최신 차트에도 44위(오후 6시)에 올라, ‘여심 저격 음색 소유자’ 데이비드 오를 향한 대중의 관심이 잇따르고 있다.



음악 팬들을 매료시킨 데이비드 오의 신곡 ‘U (너에게)’는 새 앨범 ‘Songs I'll Never Sing For You Vol.1 (너에게 닿지 않을 노래들 Vol.1)’의 타이틀 곡으로, 로맨틱한 가사와 애틋한 감성을 자랑한다.



특히 타이틀곡 ‘U (너에게)’는 마음에 두고 있는 대상에 대한 마음을 그 당시 느낀 그대로 표현한 노래로, 잔잔한 피아노 위에 절제된 보컬이 잘 어우러지며 중반부터 나오는 스트링과 심장박동을 연상시키는 킥 소리가 조화를 이루어 잔잔한 감동을 주고 있다.



새로운 타이틀 곡 ‘U (너에게)’로 음원 사이트 차트인에 성공한 데이비드 오는 음색 강자로서 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보일 예정이다.



한편, 데이비드 오는 앞으로도 다채로운 음악색으로 대중을 만날 계획이다.

신지원 텐아시아 기자 abocato@tenasia.co.kr